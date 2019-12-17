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"Нафтогаз" допустил переговоры о транзите весной 2020 года в случае провала в декабре

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вероятность того, что договор о транзите российского газа через территорию Украины не будет подписан до Нового года, остается большой. Однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он журналистам.

Коболев добавил, что если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года - начале следующего.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Как сообщалось, Сенат США во вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".

Нафтогаз Украины Газпром

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