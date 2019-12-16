"Нафтогаз" опроверг достижение договоренностей по транзиту с Россией

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" отрицает достижение каких-либо договоренностей с российской стороной по транзиту газа через украинскую территорию, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - отмечает украинская газовая монополия в пресс-релизе на сайте.

В "Нафтогазе" отмечают, что переговоры по вопросу транзита продолжаются как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии. НАК просит журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в фейсбуке.

В пятницу, 13 декабря, в Вене прошел очередной раунд переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

В то же время исполнительный директор НАК Юрий Витренко отметил, что стороны договорились продолжить обсуждение вариантов продолжения транзита природного газа после 2019 года. "Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - написал он в своем фейсбуке.

Проблема газового контракта

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Кроме того, после предложения "Газпрома" Витренко отмечал, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.