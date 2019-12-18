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Россия в 2019 году собрала зерна в чистом весе 120,6 млн тонн

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году собрала 120,6 млн тонн зерна (в весе после доработки), что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

В 2018 году урожай составил 113,3 млн тонн.

Росстат также сообщил, что урожай подсолнечника достиг 15,1 млн тонн (на 18,3% больше), сахарной свеклы - 50,6 млн тонн (на 20,4% больше) картофеля - 22,2 млн тонн (на 0,7% больше), овощей - 14 млн тонн (на 2,6% больше).

По данным Росстата, как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70%), сахарной свеклы (88,8%) и подсолнечника (64,2%) выращена в сельхозорганизациях. Основными производителями картофеля (66%) и овощей (52,3%) стали хозяйства населения.

Фермеры собрали 29,2% от общего объема зерна (в 2018 году - 29%), 11,1% сахарной свеклы (10,7%), 35,5% подсолнечника (33,2%), 20,2% овощей (18,7%).

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях, по данным на 1 декабря 2019 года, посеяны на 12,1 млн га, что на 0,6% меньше, чем год назад. Зябь вспахана на 19,6 млн га (на 1% больше).

Росстат

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