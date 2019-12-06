Поиск
Срочно 10:41
Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве.

Рост сельхозпроизводства в этом году составит 2%, сообщила Фастова. Ранее прогноз ведомства составлял 1-1,5%.

В 2018 году сбор зерна в РФ составил 113,3 млн тонн. В прошлом году сельхозпроизводство в РФ снизилось на 0,6%.

Фастова также сообщила, что сбор кукурузы в этом году составил 13,8 млн тонн против 11,4 млн тонн в прошлом году, сбор сои достиг 4,4 млн тонн против 4 млн тонн соответственно. Риса собрано 1,2 млн тонн против 1 млн тонн.

"По овощам у нас тоже рост, на 20%, до 1,15 млн тонн. Я считаю, что те меры, которые были направлены на поддержку производства овощей закрытого грунта, дали свои плоды", - сказала замминистра.

По ее словам, молочная отрасль в этом году произведет 31,1 млн тонн молока (30,6 млн тонн), рост составит 1,4%. "Это по всем категориям хозяйств. Если говорить только о сельхозорганизациях, то рост более 3%", - отметила она.

Минсельхоз РФ

Новости
Дело Baring Vostok

Банк "Восточный" подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok

Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы

Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+

Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

Россия немного увеличит добычу нефти в сравнении с прошлым годом

Акции "М.Видео" взлетели почти на 20% и обновили максимум

Акции "М.Видео" взлетели почти на 20% и обновили максимум

Минфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступления

Минфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступления

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Япония ратифицировала торговое соглашение с США в рекордно быстрые сроки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');