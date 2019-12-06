РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве.

Рост сельхозпроизводства в этом году составит 2%, сообщила Фастова. Ранее прогноз ведомства составлял 1-1,5%.

В 2018 году сбор зерна в РФ составил 113,3 млн тонн. В прошлом году сельхозпроизводство в РФ снизилось на 0,6%.

Фастова также сообщила, что сбор кукурузы в этом году составил 13,8 млн тонн против 11,4 млн тонн в прошлом году, сбор сои достиг 4,4 млн тонн против 4 млн тонн соответственно. Риса собрано 1,2 млн тонн против 1 млн тонн.

"По овощам у нас тоже рост, на 20%, до 1,15 млн тонн. Я считаю, что те меры, которые были направлены на поддержку производства овощей закрытого грунта, дали свои плоды", - сказала замминистра.

По ее словам, молочная отрасль в этом году произведет 31,1 млн тонн молока (30,6 млн тонн), рост составит 1,4%. "Это по всем категориям хозяйств. Если говорить только о сельхозорганизациях, то рост более 3%", - отметила она.