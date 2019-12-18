"Роснефть" заплатит 1,4 млрд рублей структуре Schlumberger за бурение скважин

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Структура "Роснефти" ООО "РН-Юганскнефтегаз" заключила два контракта с ООО "Сервисная компания "Петроальянс" (Самара, принадлежит Schlumberger) на бурение скважин на месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в материалах госзакупок.

Договоры предусматривают бурение 241 наклонно-направленной скважины на большом количестве месторождений в Нефтеюганском районе ХМАО, в том числе на Приобском месторождении. Буровые работы должны быть завершены в срок до конца 2020 года. Суммы контрактов составили 731,735 млн рублей и 686,858 млн рублей.

"Петроальянс" участвовало в запросе предложений, где было выставлено три лота - на бурение 132, 128 и 109 скважин с начальными ценами 731,956 млн рублей, 719,986 млн рублей и 624,986 млн рублей соответственно. "Петроальянс" было признано победителем по двум лотам, итоги процедуры по третьему лоту на сайте госзакупок не опубликованы.

В тендере также принимали участие ООО "Центр горизонтального бурения" (структура ООО "Газпром бурение", принадлежащее Игорю Ротенбергу), АО "Бейкер Хьюз", ООО "Ай Ди Эс навигатор", ООО "Ньютек Сервисез", ООО "Смит Сайбириан Сервисез" и ООО НПП "Буринтех".

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности ООО "Сервисная компания "Петроальянс" являются услуги по бурению, связанному с добычей нефти и газа. 99,9% уставного капитала общества принадлежит ООО "Технологическая компания Шлюмберже", которой, в свою очередь, владеет группа компаний Schlumberger.