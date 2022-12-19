Томскнефть взыскала с буровой компании 30,7 млн рублей за утрату оборудования в скважине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Томской области решил взыскать с нижневартовской буровой компании АО "Самотлорнефтепромхим" (СНПХ) в пользу АО "Томскнефть" ВНК 30,7 млн рублей убытков за утраченное оборудование при бурении скважины на Ломовом месторождении.

Согласно картотеке арбитражных дел, "Томскнефть" обратилась суд с иском к СНПХ после того, как нижневартовская компания была признана виновником аварии, в результате которой в скважине осталось оборудование ООО "Сервисная компания "Петроальянс" (Самара, принадлежит российскому ООО "Технологическая компания Шлюмберже"), сопровождавшее работы по бурению. Сумма иска составила 30,7 млн рублей.

СНПХ не оспаривала факты утраты оборудования, но была не согласна с суммой претензий "Томскнефти". В СНПХ считают, что указанная в иске остаточная стоимость оборудования слишком высока - на взыскиваемые средства можно купить новое аналогичное оборудование.

Экспертиза пришла к выводу, что стоимость нового оборудования, аналогичного оборудованию "Петроальянса", по курсу доллара на 22 сентября 2022 года составит 71,2 млн рублей, а его замена с закупкой у других производителей обойдется еще дороже.

В результате суд постановил взыскать с СНПХ в пользу "Томскнефти" 30,7 млн рублей убытков, а также 176,4 тысячи рублей госпошлины.

Ранее Арбитражный суд Томской области взыскал с "Томскнефти" 30,7 млн рублей в пользу владельца этого оборудования - ООО "Сервисная компания "Петроальянс". Седьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержали это решение.

"Томскнефтью" на паритетных началах владеют "Независимая нефтегазовая компания" и "Газпром нефть".

АО "СНПХ" было зарегистрировано в 2004 году, специализируется на бурении эксплуатационных скважин, зарезке и бурении боковых стволов, текущем и капитальном ремонте скважин. Основными заказчиками, по данным сайта СНПХ, являются "Роснефть", "Газпром нефть", "Томскнефть".