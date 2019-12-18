Котировки Brent замедлили падение на данных о запасах в США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение на данных Минээнерго США об изменении запасов в стране на предыдущей неделе.

К 18:41 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,13 (на 0,21%) - до $60,81 за баррель. До выхода статистики падение составляло порядка 0,5% у Brent и 0,8% у WTI.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как бензина выросли на 2,529 млн баррелей и дистиллятов - на 1,509 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 000 баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 000. баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей и о максимальном с января росте запасов бензина - на 5,6 млн баррелей. . При этом запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.