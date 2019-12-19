Росстат подтвердил новую оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал в четверг новую оценку роста реальных располагаемых доходов населения за 9 месяцев 2019 года.

Прежняя оценка равнялась 0,2%, новая - 0,8%. О том, что оценка пересмотрена, в среду, 18 декабря, сообщило Минэкономразвития, но Росстат до сегодняшнего дня эти данные не раскрывал.

Причина пересмотра - изменение базы сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год. "Очередная, четвертая, оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2018 год, публикуемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ, не изменила годовой динамики реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов (101,1% и 100,1% соответственно), но скорректировала поквартальную динамику 2018 и 2019 годов", - говорится в сообщении Росстата

Ранее опубликованные данные о росте доходов были уточнены на основе информации, предоставленной Банком России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Росреестром и рядом других ведомств. "На внутригодовую поквартальную динамику 2018 и 2019 годов повлияли уточненные данные банковской статистики за 2017 год", - поясняют в Росстате.

Уточненные данные скорректировали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов с первого по третий квартал 2018 года: с 101,4% до 101% в первом квартале, с 101,1% до 100,2% во втором и с 100,2% до 100% в третьем. В четвертом квартале 2018 года падение реальных располагаемых денежных доходов уменьшилось с минус 2% до минус 0,8%.

"В связи с уточнением базы за все периоды 2018 года изменилась динамика реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году: в первом квартале 2019 года коррекция составила 0,3 п.п. (снижение на 2,2% вместо 2,5%), во втором - на 1 п.п. (рост на 0,9% вместо снижения на 0,1%), в третьем квартале - на 0,3 п.п. (рост на 3,3% вместо 3,0%)", - приводят новую поквартальную динамику в Росстате.

Как сообщалось, в августе Минэкономразвития понизило официальный прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год до 0,1% с 1%. Теперь после выхода новых данных Росстата первоначальный прогноз выглядит более актуальным

В марте глава Росстата Павел Малков рассказывал, что ведомство планирует взять на вооружение новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, кроме того оно приостановит ежемесячные подсчеты и перейдет на ежеквартальную оценку.