Поиск
ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Facebook впервые покажет свою рекламу во время Супербоула

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Компания Facebook купила 60-секундный слот для показа рекламы во время трансляции финала Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известного как Супербоул. Как отмечает The Wall Street Journal, реклама соцсети появится в эфире Супербоула впервые.

Там покажут ролик с рекламой групп соцсети в рамках кампании More Together, в ней снялись Крис Рок и Сильвестр Сталлоне.

В последнее время Facebook увеличила расходы на рекламу по всему миру, чтобы восстановить доверие пользователей после ряда скандалов, связанных с защитой персональных данных и распространением недостоверной информации.

В июне 2019 года директор по маркетингу Facebook Антонио Лучио заявил, что рекламные расходы компании могут вырасти более чем в два раза.

Раньше они обычно были относительно невысокими: по данным компании Kantar, специализирующейся на исследованиях в области рекламы, в прошлом году Facebook потратила на рекламу в США $382 млн, а в 2017 году - $50 млн. В свою очередь компания Amazon, входящая в пятерку крупнейших американских рекламодателей, в 2018 году потратила на рекламу в США $1,84 млрд.

Вещательная корпорация Fox Corp. продала все рекламное время трансляции Супербоула, который пройдет 2 февраля 2020 года в Майами. Цена размещения 30-секундного ролика составила рекордные $5,6 млн, однако компании, которые купили сразу несколько рекламных слотов, получили скидку. В прошлом году цена составляла $5,3 млн.

Супрбоул Facebook Fox Corp Kantar Сильвестр Сталлоне Крис Рок

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин обещал не отменять плоские тарифы "Аэрофлота" для полетов на Камчатку

"Ростелеком" отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Бизнес предупредил о падении производства игристых вин из-за закона о виноделии

Росстат подтвердил новую оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

Росстат подтвердил новую оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на Украину

"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на Украину

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в "серую" зону из-за законопроекта Турчака

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в "серую" зону из-за законопроекта Турчака

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');