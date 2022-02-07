Американцы потратят $14,6 млрд на просмотр Супербоула

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американцы потратят примерно $14,6 млрд во время просмотра финала чемпионата США по американскому футболу, или Супербоула, который состоится в ночь на 14 февраля, говорится в исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF).

Таким образом, расходы значительно вырастут по сравнению с прошлым годом, когда показатель оказался минимальным за семь лет из-за пандемии коронавируса - $13,9 млрд. Максимум был зафиксирован в 2020 году - $17,2 млрд.

Всего Супербоул, давно вышедший за рамки сугубо спортивного события и ставший явлением массовой культуры, планируют посмотреть 184,5 млн взрослых американцев, а расходы на просмотр телетрансляции составят в среднем $78,92 на человека против $74,55 годом ранее.

Основные траты придутся на еду и напитки - их планируют приобрести специально к игре 79% опрошенных. Еще 11% респондентов хотят купить одежду и иную атрибутику с символикой команд, 8% потратятся на украшения. Почти каждый десятый (9%) приурочит к финальной игре покупку нового телевизора, каждый двадцатый (5%) - новой мебели.

Одна пятая респондентов (20%) намерены посмотреть игру в гостях, а 15% устроят вечеринку у себя дома. В совокупности вечеринки (у себя или в гостях) посетят порядка 90 млн американцев против 62,8 млн в 2021 году, и еще 5% (13,7 млн) опрошенных будут смотреть финал в баре.

Как показывает опрос, проведенный с 3 по 11 января среди 7,7 тыс. человек, для 21% респондентов самым важным элементом Супербоула является не сама игра, а реклама.

Поскольку Супербоул - самое популярное телесобытие года, крупнейшие компании специально готовят рекламные ролики к этому событию, зачастую с участием мировых знаменитостей. Стоимость 30-секундного слота в этом году составит около $6,5 млн - на 18% больше, чем в прошлом году.

Телеканал NBC, который будет транслировать игру в соответствии с трехлетней ротацией среди ведущих американских каналов, запросил такую сумму, несмотря на то, что в этом году Супербоул впервые пройдет в дни зимней Олимпиады, которая может перетянуть на себя внимание части зрителей. Также матч покажет аффилированный с NBC стриминговый сервис Peacock c 53 млн подписчиков.

Внимание также будет приковано к традиционному музыкальному шоу в перерыве матча, которое назвали главным событием вечера 18% респондентов. В этом году зрители увидят выступление ведущих рэп-исполнителей: Эминема, Кендрика Ламара, Snoop Dogg (Снуп Догг) и Доктора Дре, а также соул-певицы Мэри Джей Блайдж.

Однако важна и собственно спортивная составляющая вечера. В этом году в финальной игре, проходящей в 56-й раз в истории, встретятся победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс". Команда из Лос-Анджелеса (ранее базировавшаяся в Сент-Луисе) является победителем Супербоула 1999 года, а в 2018 году команда играла в финале кубка. Команда "Бенгалс" ни разу не выигрывала кубок, их последнее появление в финальной игре датируется 1988 годом, а последняя победа в плей-офф случилась в 1990 году.

Игру на стадионе SoFi в пригороде Лос-Анджелеса смогут посмотреть почти 100 тыс. человек, однако для этого им придется соблюдать жесткие антиковидные правила и отдать немалую сумму. Большинство билетов на игру уже распроданы, на оставшиеся билеты цены начинаются от $7,1 тыс. на сайте Viagogo. Стоимость наиболее дорогих билетов в VIP-сектор доходит до $25 тыс.