Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров по транзиту газа.

"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.

Достижение соглашения он назвал "позитивными новостями для Европы, России и Украины".

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.