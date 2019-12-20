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Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры по газу на высоком уровне с Украиной продолжатся в пятницу, 20 декабря, в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в Берлине Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в ЕС. Стороны подготовили протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который теперь должен быть согласован на высшем уровне. Переговоры продолжались почти восемь часов.

От России во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Также в переговорах участвовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

1 января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м. "Газпром" называл условием продления действующего контракта или заключения нового отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, что не устраивает украинскую сторону.

19 декабря во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим, но отметил, что раз решение есть, то Россия будет, исходя из него, искать приемлемое для всех сторон решение.

Россия Украина Газпром Минск

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