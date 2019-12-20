Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры по газу на высоком уровне с Украиной продолжатся в пятницу, 20 декабря, в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в Берлине Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в ЕС. Стороны подготовили протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который теперь должен быть согласован на высшем уровне. Переговоры продолжались почти восемь часов.

От России во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Также в переговорах участвовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

1 января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м. "Газпром" называл условием продления действующего контракта или заключения нового отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, что не устраивает украинскую сторону.

19 декабря во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим, но отметил, что раз решение есть, то Россия будет, исходя из него, искать приемлемое для всех сторон решение.