Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей.

Из приказа Минфина также следует, что минимальная розничная цена на бренди с 1 января составит 315 рублей за 0,5 литра. Закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит в будущем году 57 рублей за литр.

В октябре 2019 года стало известно, что в Минфине предложили с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве также не исключили повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.

По расчетам экспертов министерства, 230 рублей за бутылку водки "будет достаточно", говорил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов. "Решение будет за (главой ведомства - ИФ) Антоном Германовичем (Силуановым - ИФ)", - добавил Сазанов.