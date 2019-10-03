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Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.

По расчетам экспертов министерства, 230 рублей за бутылку водки "будет достаточно", сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов. "Решение будет за (главой ведомства - ИФ) Антоном Германовичем (Силуановым - ИФ)", - добавил Сазанов.

Руководитель департамента Минфина также отметил, что 450 рублей за бутылку коньяка (цена, предложенная производителями) - это слишком дорого. "Понятно, что на качественный коньяк надо поднимать цену больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - это многовато", - полагает Сазанов.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей за бутылку.

Как сообщалось, Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении в 2020 году минимальной розничной цены до 233 рублей за бутылку водки объемом 0,5 литра. Причиной этого в союзе назвали повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла. Об этом в середине сентября заявлял на Московском финансовом форуме президент СПАП Игорь Косарев.

С предложением о повышении минимальной цены на коньяк на форуме выступил директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин. Он считает, что минимальная розничная цена должна быть на уровне 400-450 рублей за бутылку 0,5 литра.

Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года. В РФ также устанавливается минимальная цена на шампанское. В этом году она не повышалась и в рознице составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра

Алексей Сазанов Минфин Антон Силуанов

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