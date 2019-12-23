Рынок акций РФ в понедельник обновил максимумы индекса МосБиржи и бумаг "Сургутнефтегаза"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза", причем при отсутствии корпоративных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 3033,81 пункта (+0,2%) - новый исторический пик, индекс РТС - до 1535 пунктов (+0,7%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 62,27 рубля (+0,01 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей подскочили до 51,66 рубля за штуку (+7,4%, максимум дня и новый пик - 51,75 рубля) при объеме торгов 6,952 млрд рублей.

"Префы" "Сургутнефтегаза" показали более скромную динамику: бумаги выросли на 1% - до 38,19 рубля за штуку.

Также подорожали акции Сбербанка (+1,7% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), "РусГидро" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), "РусАла" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Башнефти" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "Распадской" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%, до 255 рублей).

США ввели санкции в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые, в частности, снизят транзит российского газа через Украину.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США, принимаемые в отношении конкурирующих газопроводов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам в субботу, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд - ИФ)", - сказал он.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в понедельник стали акции ПАО "Северо-западное пароходство" (+10,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+9,6%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,8%), акции ПАО "Тантал" (+5,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+3%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (-8,9% и -12% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,7%), "Мостотреста" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,692 млрд рублей (из них 9,714 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

Зарубежные рынки

Индексы в США в минувшую пятницу достигли новых рекордных отметок, завершив в "плюсе" четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%), делает попытки дальнейшего роста Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,5%, DAX просел на 0,2%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) на фоне невысокой активности торгов в преддверии западного Рождества.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года. План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Нефть в понедельник умеренно просела на статистике о росте активности добычи в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 20 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,97 за баррель (-0,3% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,21 за баррель (-0,4% и -1,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Снижению цен на нефть способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.