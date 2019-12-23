Козак опроверг заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа на Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ИФ) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Вице-премьер отметил, что "сегодня на Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.

Согласно копии протокола договоренностей, опубликованному ранее Украиной, стороны принципиально договорились о возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Протокол подписан на трехсторонних переговорах в Минске.

Как ранее сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" договорились урегулировать взаимные судебные претензии и подписать соответствующее соглашение. Согласно договоренностям, "Газпром" выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража - около $3 млрд с учетом пени. "Нафтогаз" должен будет отозвать остальные иски.

"Газпром" и власти Украины также заключат мировое соглашение, предусматривающее снятие претензий антимонопольного комитета Украины. Штраф, наложенный на "Газпром" украинским регулятором, составляет около $7,4 млрд с учетом пени. До 29 декабря стороны планируют провести все выплаты, отозвать иски и подписать мировое соглашение.

Новый контракт на транзит газа подпишут на пять лет. "Газпром" будет отправлять транзитом через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 года и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа.