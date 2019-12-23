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Mail.ru Group получила контрольную долю в проекте онлайн-курсов Skillbox

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Mail.ru Group увеличила долю в проекте онлайн-курсов Skillbox до 60,33%, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Интернет-холдинг вошел в капитал сервиса в феврале 2019 года, получив 3,6%. В марте эта доля была увеличена до 10,33%. Как отметил представитель компании "Интерфаксу", Mail.ru Group реализовала право на опцион, который был заключен при увеличении доли в марте.

Сумму сделки в компании не раскрывают. "Инвестиция позволит нам усилить наши позиции на рынке EdTech, c использованием накопленных ресурсов и опыта мы сделаем образовательную экосистему Mail.ru Group еще успешнее", - отметил представитель компании.

Mail.ru уже развивает образовательные проекты в рамках GeekBrains (интернет-компании принадлежит 51%) и курсов программирования для детей "Алгоритмика" (принадлежит 11,7%).

Среди других акционеров Skillbox - четыре основателя сервиса. Андрею Анищенко, Игорю Коропову, Дмитрию Крутову сейчас принадлежит по 10,33%, Сергею Попкову - 8,7%.

Skillbox - образовательный проект, сосредоточенный на четырех направлениях: дизайн, программирование, маркетинг и управление. Всего сервис имеет около 86 образовательных программ.

Mail.ru Group Skillbox

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