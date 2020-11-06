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Тело сооснователя Skillboх, предположительно, нашли в Черном море

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымта обнаружено тело предположительно сооснователя Skillbox Игоря Коропова, пропавшего 1 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в сочинском УВД.

Там уточнили, что тренер по вейкборду обнаружил тело в воде, когда занимался с группой. Оно находилось в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега.

По данным полиции, тело достали из воды и отвезли к пирсу, оно еще не опознано.

Ранее сообщалось, что на берегу моря на пляже в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи рыбаки и сотрудники правоохранительных органов нашли вещи пропавшего: самокат, рюкзак и телефон.

Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября. В понедельник он должен был быть на связи, но ничего не сообщил о себе ни семье, ни друзьям. Заявление о его пропаже поступило от его друга. Полиция сообщала, что телефон Коропова был найден на пирсе Имеретинской низменности. К поискам подключились более 200 волонтеров отряда "Лиза Алерт".

СКР проводит доследственную проверку по факту его исчезновения.

Skillbox входит в портфель сервисов Mail.ru Group в области образовательных технологий.

Skillbox Игорь Коропов Сочи Черное море

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