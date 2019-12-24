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Торги на российском рынке акций открылись умеренным ростом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой основных "голубых фишек" в пределах 1,2% на фоне роста внешних площадок на ожиданиях Рождества и скорой торговой сделки США и Китая.

К 10:01 индекс МосБиржи подрос на 0,01%, до 3034,02 пункта.

Доллар подешевел на 7 копеек до 62,2 рубля.

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,7%), "РусАла" (+0,6%), "РусГидро" (+0,4%), ВТБ (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Совет директоров "Газпрома" (-0,1%) во вторник рассмотрит новую дивидендную политику, новости по итогам заседания могут повлиять на динамику бумаг концерна.

Просели котировки "Газпром нефти" (-1%), "Башнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

Индексы в США завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на оптимизме по поводу торговых отношений США и Китая. Индекс Nasdaq (+0,2%) закрылся на рекордном пике девятую сессию подряд, чего не случалось с 1998 года, пишет MarketWatch.

Как сообщило Министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%) на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее.

Во вторник в сокращенном режиме работают биржи Великобритании (до 15:30 по московскому времени), Франции (до 16:05 по Москве) и США (до 21:00 по Москве). Торговые площадки Германии закрыты.

Февральские фьючерсы на Brent к 10:01 дорожали на 0,2%, до $66,53 за баррель (+0,2% и +0,4% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $60,59 за баррель.

Китай США Мосбиржа

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