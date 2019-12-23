Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря оптимизму в отношении международной торговли, сдерживающим фактором выступает просевшая ниже $66 за баррель нефть Brent; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом просели акции "Газпрома" на новостях о санкциях США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3017,43 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1526,66 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 62,26 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+1%), "Распадской" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%).

Просели бумаги "Газпрома" (-1%), "РусАла" (-0,9%), "Норникеля" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%).

Санкции США против газопроводов

США ввели санкции в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые призваны снизить транзит российского газа через Украину.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США, принимаемые в отношении конкурирующих газопроводов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам в минувшую субботу, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд - ИФ)", - сказал он.

Индексы в США в пятницу достигли новых рекордных отметок, завершив в "плюсе" четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в пятницу статданные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.

Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%. В частности, более высокими, чем предполагалось первоначально, оказались расходы американцев на предметы личной гигиены и финансовые услуги.

Доходы американцев в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с октябрем, расходы повысились на 0,4%, свидетельствуют данные Минторга. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,3%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года. В администрации США отметили, что на эти цели будет направлено $1,4 трлн.

Оптимизм на рынке

На рынке сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения, несмотря на новости об импичменте Трампу.

Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,04%) на фоне невысокой активности торгов в преддверии католического Рождества.

Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, пишет MarketWatch.

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тошимицу Мотеги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января.

Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать. Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники.

Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года. План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Нефть

Нефть в понедельник корректируется вниз на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 20 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $65,91 за баррель (-0,4% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,15 за баррель (-0,5% и -1,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, но индикатор RSI находится в зоне "перекупленности", что повышает вероятность приостановки роста. Внешний фон утром в понедельник можно считать нейтральным, сообщения о снижении Китаем импортных пошлин на часть товаров не вызвали заметной реакции на азиатских фондовых площадках.

В российском секторе высоколиквидных бумаг в центре внимания инвесторов может остаться "Газпром" - как сообщается, компания подписала с Украиной соглашение о транзите газа сроком на пять лет. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара немногим ниже отметки 62,5 руб./$1, тренд на укрепление рубля сдерживается повышением курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) после выхода данных, подтвердивших рост ВВП США на 2,1% в третьем квартале.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно негативным.

Азиатские рынки начали новую неделю неуверенно, хотя у инвесторов сохраняются поводы для оптимизма. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпинем. Китай объявил о снижении пошлин более чем на 850 товаров из США с 1 января. Как заявил Трамп, стороны уже готовы подписать торговое соглашение первой фазы и приступить к дальнейшим переговорам. Нефть оказалась под давлением на фоне статистики Baker Hughes о росте числа активных буровых на 18 штук (вторая неделя роста буровой активности подряд).

США и Китай все ближе к подписанию торговой сделки первой фазы, но инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную за счет ралли на ожиданиях этого события. Поэтому российский рынок акций если и не станет снижаться, то останется на достигнутых значениях. Впрочем, слабость сырьевых контрактов может привести к тестированию индексом МосБиржи поддержки в районе 3000 пунктов, считает Кочетков.