В Сбербанке появится новый вице-президент

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Сбербанке с 9 января 2020 года появится должность вице-президента, директора по росту бизнеса в дирекции по развитию экосистемы SberX. Ее займет Владислав Крейнин, сообщила кредитная организация.

Крейнин работает в Сбербанке с 2015 года. До сих пор он был вице-президентом - директором по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций. В новой должности он будет отвечать за развитие disrupt-функции в группе, ускоренный рост ключевых направлений экосистемы, запуск новых бизнес-моделей в России и на зарубежных рынках. Подход "Run-Change-Disrupt" подразумевает использование разных стилей менеджмента, от поддерживающего до прорывного.

"Выделение отдельной функции, отвечающей за growth, - мировой тренд, которому уже последовали многие крупнейшие компании", - сказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В июле пост руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (SberX) покинул Марк Завадский. С тех пор за направление, которое Герман Греф называл для Сбербанка ключевым, отвечает топ-менеджер из системы банка - старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberX Андрей Ванин.