В Сбербанке сменился ответственный за развитие экосистемы

Бывший глава российской Alibaba Марк Завадский проработал на этой должности чуть больше года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Марк Завадский покинул пост руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации. Причина его ухода неизвестна. Ранее глава Сбербанка Герман Греф называл развитие экосистемы ключевым для компании.

Завадский продолжит сотрудничать со Сбербанком как консультант.

Вместо него развитием экосистемы займется топ-менеджер из системы Сбербанка Андрей Ванин. Он назначен старшим вице-президентом и руководителем SberX. Теперь он будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы Сбербанк, а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей.

В Сбербанке Ванин работает с 2011 года. Сначала он был региональным директором по Сибири и Дальнему Востоку, через год возглавил розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 года он был гендиректором дочерней структуры Сбербанка - АО "Деловая среда". В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц.

"Развитие экосистемы - один из важнейших приоритетов группы Сбербанк. SberХ является драйвером развития сервисов экосистемы, а также интегратором ее банковской и небанковской частей, поэтому значение этого подразделения для реализации стратегии Сбербанка трудно переоценить. Желаю Андрею успехов в новой роли и благодарю Марка Завадского за вклад в становление SberХ", - заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Его словам приводятся в сообщении.



Марку Завадскому 41 год. Он начинал как переводчик и копирайтер, занимался журналистикой, в том числе в Гонконге. С августа 2014 года он был директором по развитию бизнеса AliExpress в России. В июне 2015 года он возглавил представительство Alibaba в России. В апреле 2018 года он стал вице-президентом Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам, а в июле 2018 года возглавил дирекцию развития экосистемы банка.