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Нефть Brent во вторник подорожала до максимума за три месяца

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики.

При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников, отмечает MarketWatch. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подорожали на $0,81 (на 1,22%) - до $67,2 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,59 (на 0,97%) - до $61,11 за баррель. Это самый высокий уровень за последние три дня.

нефть

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