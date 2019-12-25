Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным ростом цен blue chips на фоне подорожавшей накануне нефтью, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3034,23 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1542,72 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,6%.

Доллар подешевел до 61,83 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).

Просели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Распадской" (-0,1%), "Норникеля" (-0,01%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, индекс Nasdaq завершил рекордом девятую сессию подряд, чего не происходило с 1998 года, отмечает MarketWatch.

В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

В среду в Азии преобладает умеренная негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%) на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками. По этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи.

Нефть накануне выросла на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики; цена Brent к финалу сессии оказалась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $67,21 за баррель (+1,2%) - максимум за три месяца, февральская цена WTI - $61,14 за баррель (+1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Опубликованный уже после раннего закрытия бирж NYMEX и ICE отраслевой отчет Американского института нефти (API) отразил значительное сокращение запасов нефти в США: за неделю до 20 декабря запасы сырой нефти упали на 7,9 млн баррелей, запасы в Кушинге сократились на 2,2 млн баррелей; запасы бензина выросли на 0,566 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,68 млн баррелей. Если данные Минэнерго США, которые выйдут в пятницу, подтвердят эти цифры, то снижение запасов нефти будет максимальным с августа.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, торговый день в среду на рынке акций будет тихим. Из событий дня можно отметить, что акции ГМК "Норникель" будут торговаться последний день с дивидендами 604,09 рублей на бумагу. Существенной волатильности на рынке акций и валютной секции не ожидается.

На рынке сложилась убежденность, что "Газпром" не сможет самостоятельно достроить "Северный поток 2". Расходы по проекту, скорее всего, увеличатся, что добавит финансовой нагрузки на компанию вкупе с платежами по иску "Нафтогаза" на $2,9 млрд. По решению совета директоров дивидендная стратегия газовой компании будет стремиться к выплате 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За 2019 год выплаты составят 30%, за 2020 год - 40%, а с 2021 года компания будет выплачивать 50%. Впрочем, итоги за текущий год могут оказаться не столь воодушевляющими, чтобы рассчитывать на увеличение дивидендов.

Предрождественские торги в США в этом году оказались заметно лучше, чем год назад. Тогда Dow Jones провалился на 2,9% из-за бурной эскалации торговой войны. Сейчас больше надежд на то, что торговая война будет постепенно затухать. Президент Трамп сообщил, что первая фаза торгового соглашения будет подписана лично главами США и Китая, а согласованный текст пока переводится и уточняется. Между тем, пока сложно говорить, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин. Ранее предполагалось, что соглашение со стороны КНР подпишет премьер Ли Кэцян.

Торги на рынке нефти 25 декабря не проводятся. Согласно опросу Reuters, эксперты ожидали, что статистика API покажет сокращение запасов нефти на 1,83 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 2,0 млн баррелей и дистиллятов - на 867 тыс. баррелей. Иными словами, нефть накануне ушла на торговый перерыв до выхода весьма "бычьей" статистики по запасам, отмечает Кочетков.