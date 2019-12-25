Рубль укрепился к доллару и евро утром в среду при отсутствии торгов на западных биржах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях отсутствия торгов на западных биржах из-за празднования католического Рождества.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,78-62,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,85 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,55 руб./EUR1 (-7,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,86 копейки к уровню закрытия вторника, до 64,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях "тонкого" рынка и низкой активности игроков в связи с празднованием в большинстве западных стран католического Рождества.

Во вторник биржи США, Великобритании и ряда европейских стран закрылись раньше обычного, а в среду основные торговые площадки работать не будут.

В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Нефть

Цены на нефть во вторник выросли на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. Сегодня рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

Росту цен на нефть способствовала информация о том, что Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне. Разногласия между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Возобновление добычи в этом районе не должно привести к росту предложения на нефтяном рынке, с учетом действующего соглашения об ограничении производства странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы лишь в пятницу, и эксперты ожидают очередного снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах уменьшились за неделю на 1,7 млрд баррелей.

По итогам торгов 24 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures повысилась на 1,22% до $67,20 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на 0,97% - до $61,11 за баррель