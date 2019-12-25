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АФК "Система" и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.

"Дочка" "Системы" купила 37,5% долей ООО УК "Гжель", сообщила АФК.

Эта компания "является одним из ведущих российских производителей изделий традиционного фарфора с ручной художественной росписью и одним из старейших предприятий народных художественных промыслов в России", принадлежащий УК "Гжель" комплекс по производству фарфоровых изделий был основан более ста лет назад и расположен в Раменском районе Московской области, в деревне Турыгино, сообщает "Система".

Одновременно стало известно, что 37,5% в УК "Гжель" купила структура Сбербанка - "Сбербанк Инвестиции". Эта информация отразилась в системе "СПАРК-Интерфакс", в среду ее подтвердил через пресс-службу зампред Сбербанка Анатолий Попов.

"Вхождение в капитал УК "Гжель" - это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России. Проект обладает существенным потенциалом развития за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика. АФК "Система" развивает этот проект в сотрудничестве с финансовым партнером - компанией "Сбербанк Инвестиции", - сообщил управляющий партнер АФК "Система" Сергей Егоров, процитированный в сообщении.

От лица "Системы" в проекте участвует ООО ГК "Народные художественные промыслы". Эта компания была зарегистрирована около месяца назад, ранее в "Системе" не комментировали цели создания новой "дочки".

АФК Система Сбербанк Владимир Евтушенков Гжель Московская область Анатолий Попов Сергей Егоров

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