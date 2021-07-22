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АФК "Система" купила 49% камчатской рыбодобывающей компании "Заря"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ООО "УК "Камчатка проект" (принадлежит АФК "Система") приобрело 49% в уставном капитале ООО "Заря" - крупной рыбодобывающей компании, расположенной на западном побережье Камчатского полуострова.

По данным "СПАРК-Интерфакс", сделка состоялась 19 июля. Оставшиеся доли в ООО "Заря" принадлежат физлицам - Евгению Широкову (28%), Эдуарду Василейко (20%) и Евгении Широковой (3%).

В АФК "Система" подтвердили "Интерфаксу", что сделка состоялась.

Там рассказали, что ООО "Заря" - крупный игрок российского рынка красной рыбы с объемом вылова более 20 тыс. тонн в год. Компания занимает долю примерно в 10% на рынке лососевых рыб Камчатки и долю 5% - в России. Выручка компании формируется за счет реализации тихоокеанских лососевых пород рыбы (основные объекты промысла - нерка, горбуша, кета), икры и рыбы донных видов. В 2020 году выручка ООО "Заря" составила 3,4 млрд рублей.

"Заре" принадлежат права на пять речных рыбопромысловых участков и 16 участков в Охотском море, а также два перерабатывающих предприятия общей мощностью 460 тонн продукции в сутки, пишет "Коммерсантъ".

АФК Система Зря Камчатка Евгений Широков Эдуард Василейко

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