"Дело" планирует окупить "Трансконтейнер" за 5-7 лет и создать провайдера транспортных услуг РФ

Сергей Шишкарев также рассказал об условиях партнерства с "Росатомом"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа "Дело" планирует окупить инвестиции в приобретение "Трансконтейнера" за пять-семь лет, сообщил "Коммерсанту" владелец Группы Сергей Шишкарев. Он хочет сделать из группы "провайдера транспортных услуг России".

После истечения моратория на перепродажу этого актива, "Дело" перепродавать его не собирается.

"Мы покупали "Трансконтейнер" для себя, чтобы усилить группу и создать национального транспортного чемпиона. Мораторий на перепродажу "Трансконтейнера" — обстоятельство, не лимитирующее нас, а обязывающее через два года сделать группу наиболее устойчивой, вернуть максимальное количество денег по кредиту и с уверенностью смотреть в будущее", - заявил Шишкарев.

По его словам, из группы хотят сделать интерфейс транспортных услуг России, "ни больше, ни меньше". В результате грузоотправитель и грузополучатель в любой точке мира через одно окно получил бы возможность услуги по доставке в первую очередь контейнеров "из точки A в точку B в масштабах земного шара". Он отметил, что у группы "есть отношения с ведущими контейнерными линиями, есть свой мини-интерфейс в лице "Рускона", который уже делает нечто подобное, появляется "Трансконтейнер" с их программой iSales, которая делает то же самое". Все эти ресурсы Шишкарев планирует объединить через создаваемую стратегическую группу.

"Я очень хочу, чтобы через сеть наших торговых представительств за рубежом мы могли выступать как своеобразный провайдер разных транспортно-логистических возможностей РФ, включая и СМП, и транзитные переходы, и южный маршрут", - сказал он.

На вопрос, какие кредиты "Дело привлекло" на выкуп контрольного пакета акций "Трансконтейнера" и обязательную оферту, он ответил, что со Сбербанком заключен кредитный договор на семь лет с лимитом 120 млрд рублей. Это не единственный источник кредитования.

"У нас есть кредиты на группе, связанные со строительством, с модернизацией производств. Мы эту нагрузку оценивали, в том числе, по отношению к выручке, EBITDA и возможной прибыли "Трансконтейнера" и считаем ее вполне комфортной и подъемной. Плюс, ожидаем синергии от объединения активов", - сказал он.

По словам Шишкарева, "Дело" обсуждало возможность совместного приобретения "Трансконтейнера" с DP World и АФК "Система". С DP World они "не сошлись в оценке", и для "Дела" бы неприемлем план иностранной компании приобрести контроль в операторе. "Система" также предложила неприемлемую схему. В результате "Дело" приобрело контрольный пакет акций оператора, пустив в свой капитал структуру "Росатома" - АО "Атомэнергопром".

С ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеют 24,74% "Трансконтейнера") и с ВТБ "Дело" готово обсуждать их сохранение в капитале, сказал также Шишкарев.

"Официальная оферта должна быть подана в январе, после этого у акционера будет 70 дней на ее принятие. Но когда я говорю, что ВТБ мог бы остаться акционером группы, то же касается и "Енисей Капитала". Если они хотят развивать вместе с нами компанию, почему бы не поискать дополнительную синергию при выходе на новые рынки или по сотрудничеству на Дальнем Востоке? Пока инициатив нет", - отметил он.

В конце ноября "Дело" победило в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за контроль 60,3 млрд рублей - почти вдвое выше стартовой цены и обойдя таким образом структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина. В начале декабря стало известно, что "Росатом" получит 30% в головной компании группы - ООО "УК Дело" - и станет совладельцем "Трансконтейнера".

По словам Шишкарева, "Росатом" приобрел свою долю "исключительно за деньги". Договоренности с госкорпорацией предусматривают "вхождение одного-двух человек в управляющие органы УК "Дело" и ключевых активов", с ней строятся "нормальные акционерные отношения с соответствующим 30% набором прав и полномочий".

Группа "Дело" в случае продажи приобретенных у ОАО "Российские железные дороги" по итогам соответствующего аукциона 50% + 2 акций "Трансконтейнера" в течение двух лет должна будет компенсировать монополии 25% от цены покупки пакета, заявлял ранее замглавы РЖД Андрей Старков. "Это означает, что прямого запрета нет, но, если это произойдет, за этим наступают финансовые санкции", - объяснял он.

"Трансконтейнер" владеет и управляет 74,1 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 27,8 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в России (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане; будут проданы) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.