Силуанов подтвердил обсуждение потенциального выкупа акций Сбербанка у ЦБ на средства ФНБ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп правительством РФ у Банка России его доли в Сбербанке России обсуждается, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Этот вопрос, он непублично обсуждается, тема есть, но как будет решаться, не будет решаться, это мы будем вместе с ЦБ обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, действительно ли в правительстве серьезно обсуждают вопрос о направлении средств фонда на эти цели.

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре этого года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявила, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она.

Исходя из котировок на "Московской бирже" , текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн рублей. Это примерно треть от объема ФНБ на начало декабря (7,95 трлн рублей).