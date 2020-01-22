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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

В Минфине заявили, что схема перехода акций Сбербанка от ЦБ к правительству практически готова

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Схема перехода акций Сбербанка России от ЦБ к правительству РФ практически доработана, обсуждаются детали, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Давайте мы пока определимся с передачей государству, потому что, как вы знаете, вопрос обсуждается. Схема дорабатывается, она практически доработана",- сказал он.

"Мы исходим из того, что это будут работать Росимущество и Минфин, но строго говоря, у нас вся государственная собственность находится в распоряжении Росимущества. Схема да, практически готова", - добавил замминистра без пояснения ее деталей.

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре 2019 года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" заявила, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она.

Сбербанк ЦБ РФ Минфин

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