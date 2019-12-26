Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России запускает выдачу ипотечных кредитов самозанятым гражданам, говорится в пресс-релизе банка.

Самозанятые смогут воспользоваться этими деньгами для покупки готового жилья, строящегося жилья, гаража и загородной недвижимости (за исключением индивидуального строительства).

"Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы воспользоваться предложением, клиент должен подключить пакет услуг Сбербанка "Свое дело" (бесплатный). В него входят сервис формирования чеков, онлайн-карта и ряд других сервисов.

Налог для самозанятых

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД, режим самозанятости) проводится с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С января 2020 года этот эксперимент распространится еще на 19 субъектов РФ, в том числе на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ и др.

Этим режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), зарабатывающие на деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.

Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.