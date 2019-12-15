В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - С 1 января 2020 года в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) будут включены еще 19 регионов РФ. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин

С нового года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, а также Башкортостан.

С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников.

Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (услуг) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.