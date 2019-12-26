Минэнерго почти в 1,5 раза понизило прогноз производства СПГ в России к 2035 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ существенно понизило прогноз производства сжиженного природного газа (СПГ) в стране, свидетельствует проект Энергостратегии до 2035 года, внесенный министерством в правительство в декабре 2019 года.

В октябрьском проекте предполагалось, что в 2025 году производство СПГ может составить порядка 60 млн тонн в год, а к 2035 году превысить 100 млн тонн в год. В свежем документе указывается, что Россия в 2024 году планирует производить 46-65 млн т СПГ в год, а в 2035 году - 70-82 млн т.

При этом в ходе своих выступлений осенью текущего года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия способна к 2035 году производить 140 млн т СПГ в год, что подтверждал и глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

При этом, согласно новому проекту, предполагается дальнейшая либерализация экспорта СПГ при одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающей экономические интересы России конкуренции на внешних рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и СПГ.

Также Минэнерго РФ заложило в документ необходимость модернизации и строительства вспомогательной инфраструктуры (портовой, транспортной, электроэнергетической и др.) на принципах государственно-частного партнерства. В числе необходимых мер отмечено создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле СПГ, реализация проектов строительства терминалов на Камчатке и в Мурманске.

Минэнерго также считает необходимым развитие производства малотоннажного СПГ и формирование на его основе внутреннего рынка СПГ как инструмента обеспечения энергетической безопасности территорий, отдаленных от ЕСГ (единая система газоснабжения - ЕСГ).

"В настоящее время ведутся работы по проектированию таких крупных производств в Арктической зоне РФ, таких как "Арктик СПГ-2" (мощность 19,8 млн т) и "Арктик СПГ-3" (реализует "НОВАТЭК" - ИФ). Арктические проекты будут реализованы с использованием платформ гравитационного типа, производимых на верфи в Мурманске", - говорится в документе.

В проекте также сообщается, что за пределами Арктической зоны власти намерены осуществлять такие крупные проекты, как строительство третьей технологической линии завода СПГ проекта "Сахалин - 2" (основные акционеры - "Газпром" и Shell), создание комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области (реализует "Газпром" и "Русгаздобыча"), "Дальневосточный СПГ" (планируют "Роснефть" и ExxonMobil).

Согласно документу, Россия не планирует существенно увеличивать долю газа, реализуемого по нерегулируемым ценам, в общем объеме поставок. Планируется, что до 2024 году эта доля сохранится на текущем уровне в 35%, а к 2035 году вырастет до 40%.