Доля российского газа в Европе выросла до 45%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доля российского газа на рынке Евросоюза выросла на несколько процентных пунктов до примерно 45%, сообщил в эфире "России 24" глава Минэнерго Александр Новак.

По итогам 2018 года доля "Газпрома" на рынке ЕС составляла 36,7%. Уже в 2018 году начались масштабные поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" на мировой, и в том числе европейский рынок.

Новак также сообщил, что в 2019 году Россия увеличила добычу нефти на 0,7% до рекордных 560 млн тонн. Добыча газа в текущем году выросла на 1,7%, до 738 млрд кубометров.