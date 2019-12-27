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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли на рынке и чтобы российские нефтяные компании могли реализовывать свои перспективные проекты, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24" (ВГТРК); по его словам, Россия может выйти из сделки в 2020 году.

Он выразил мнение, что это решение будет рассматриваться "в этом году". В Минэнерго РФ уточнили, что речь шла о наступающем годе.

"Я считаю, эта сделка не вечная, она показала свой положительный результат на протяжении 2017-2019 годов. В этот период мы не только сокращали добычу, но и увеличивали в период, когда необходимо было обеспечить рост добычи для растущего потребления, это было в 2018 году. В целом, сама координация достаточно позитивно влияет на рынки. Может быть, впервые в истории, когда страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились, и мы видим, что рынок хорошо реагирует на такие договоренности и волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись, и мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют и потребителей, и производителей", - сказал Новак.

Он отметил, что цены в зимний период, когда слабый спрос, держатся на уровне $60 за баррель, и когда летом начнется рост спроса, возможно, "нужно будет обеспечивать этот спрос".

Министр считает, что в предстоящем году не стоит опасаться падения цен на нефть до уровня $30 за баррель. "Не думаю, что такие цифры нас ожидают. Сегодня рынок более-менее сбалансирован, и мы видим, что волатильность достаточно низкая. Тем более, что внешних шоков в последние несколько месяцев не так много, как это было в начале года. Мы видим более-менее стабильную ситуацию, хотя, конечно, есть неопределенность с добычей в Ливии, Венесуэле и Иране, и любые изменения добычи в этих странах или политические какие-то изменения могут сильно повлиять на рынок", - сказал он.

Однако пока что на нефтяном рынке наблюдается стабильность, подчеркнул Новак. "И как вы видите, в зимний период, когда спрос достаточно низкий, цены держатся на уровне выше $60 за баррель - это очень позитивно. Следовательно, следующий период - летний, он может быть спрос уже начнет расти, появится потребители летние, автомобилисты, которые будут в большем объеме потреблять дизельное топливо, бензины, необходимо будет обеспечивать этот спрос. Поэтому я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые бы сильно повлияли на рынок", - подчеркнул Новак.

Министр также отметил, что Россия будет в марте обсуждать с партнерами по ОПЕК+ ситуацию на рынке и судьбу соглашения ОПЕК+, которое действует до 1 апреля. "Потому что, если будет необходимо обеспечивать увеличение добычи, это (выход из сделки ОПЕК+ - ИФ) тоже один из вариантов, чтобы обеспечивать растущий спрос на рынке", - сказал он.

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК+

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