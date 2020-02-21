WSJ узнала о планах Саудовской Аравии выйти из "нефтяного альянса" с РФ

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ задумались о сокращении совокупной добычи нефти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия может отказаться от сотрудничества с Россией в плане координирования объемов добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на долю которых приходится более половины производственного потенциала ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры, обсуждая возможность сокращения совокупной добычи нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Распространение коронавируса Covid-19 привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет газета. Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.

Разрыв Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией еще больше ослабит способность ОПЕК влиять на мировые цены на нефть, отмечают эксперты.

В начале марта в Вене должна пройти плановая встреча государств ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос дополнительного ограничения добычи в ответ на растущий избыток предложения на мировом рынке.

Как сообщалось, в начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Как ранее сообщалось, с 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, по словам одного из источников, сравнил последствия коронавируса для спроса на нефть с пожаром, который нужно погасить.

В России, однако, не видят необходимости в усилении сокращений, полагая, что последствия коронавируса для спроса на нефть в Китае будут носить временный характер, говорят источники.

По их словам, в Москве полагают, что ослабление спроса на нефть в Китае будет компенсировано сокращением поставок из Ливии и Венесуэлы.

В Минэнерго РФ не стали комментировать информацию WSJ.