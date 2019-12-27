Поиск

"Газпром-медиа" объявил о покупке технологической компании Getintent

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" (ГПМ) объявил о покупке разработчика решений для интернет-рекламы Getintent, говорится в сообщении пресс-службы ГПМ.

В результате сделки "Газпром-медиа" приобретает разработанную компанией платформу для автоматического размещения рекламы в Сети и интеллектуальную собственность компании. Сумма сделки не раскрывается.

Бизнес Getintent сосредоточен в B2B-сегменте: компания контактирует с заказчиками и через SSP (Supply Side Platform) - с издателями.

В результате приобретения холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent. "Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую разработку и коммерческую деятельность на основе данной платформы, продолжат работу в "Газпром-медиа", - отмечается в сообщении.

ГПМ рассчитывает, что сделка укрепит позиции холдинга в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.

Как отмечается в релизе, рынок алгоритмических закупок рекламы в 2018 году в России вырос на 60%, в то время как глобальный рост составил лишь 24%, по данным Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Компания Getintent в свою очередь ожидает, что объем рекламы, размещаемой через её платформу, будет расти быстрее рынка благодаря продвинутым технологическим решениям, прямым контрактам с брендами, а также использованию ресурсов и данных ГПМ.

Getintent начала работу в 2013 году. В 2018 году оборот компании на российском рынке превысил 250 млн рублей, говорится в релизе.

Газпром-медиа Getintent

Новости
Итоги года: 2019

Разогреть Арктику

Разогреть Арктику

Минтранс предложил вместо армии направлять выпускников летных училищ в авиакомпании

Минтранс предложил вместо армии направлять выпускников летных училищ в авиакомпании

Банки мира анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года

Источник раскрыл детали расширенных санкций России против украинских товаров

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Итоги года: 2019

Российский ритейл ведет обедневшего потребителя в цифровое завтра

Российский ритейл ведет обедневшего потребителя в цифровое завтра

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

ФАС признала HeadHunter виновной в ущемлении поставщиков софта для подбора персонала

Силуанов подтвердил обсуждение потенциального выкупа акций Сбербанка у ЦБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');