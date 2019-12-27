"Газпром-медиа" объявил о покупке технологической компании Getintent

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" (ГПМ) объявил о покупке разработчика решений для интернет-рекламы Getintent, говорится в сообщении пресс-службы ГПМ.

В результате сделки "Газпром-медиа" приобретает разработанную компанией платформу для автоматического размещения рекламы в Сети и интеллектуальную собственность компании. Сумма сделки не раскрывается.

Бизнес Getintent сосредоточен в B2B-сегменте: компания контактирует с заказчиками и через SSP (Supply Side Platform) - с издателями.

В результате приобретения холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent. "Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую разработку и коммерческую деятельность на основе данной платформы, продолжат работу в "Газпром-медиа", - отмечается в сообщении.

ГПМ рассчитывает, что сделка укрепит позиции холдинга в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.

Как отмечается в релизе, рынок алгоритмических закупок рекламы в 2018 году в России вырос на 60%, в то время как глобальный рост составил лишь 24%, по данным Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Компания Getintent в свою очередь ожидает, что объем рекламы, размещаемой через её платформу, будет расти быстрее рынка благодаря продвинутым технологическим решениям, прямым контрактам с брендами, а также использованию ресурсов и данных ГПМ.

Getintent начала работу в 2013 году. В 2018 году оборот компании на российском рынке превысил 250 млн рублей, говорится в релизе.