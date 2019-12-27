Российская электроэнергетика: кто пережил реформы, не страшится перемен

Итоги года в сфере электроэнергетики

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наделавший шума ретроградный Меркурий не пощадил в уходящем году и российскую электроэнергетику: история с новыми турбинами то и дело видоизменялась в разных аспектах, отрасль потряхивали споры и ссоры, даже уверенные в себе начали сомневаться в твердости почвы под ногами.

Впрочем, в уходящем году компании отрасли неплохо поработали - заложили основы будущих прибылей по программе модернизации, начали писать или даже написали новые стратегии. Но не стоит ждать, что 2020 год будет простым. Во-первых, наступающий по восточному календарю Год крысы потребует от участников рынка еще большего трудолюбия и упорства. Во-вторых, вступает в свои права и новая астрологическая эпоха перемен.

Верить во влияние Вселенной на личную жизнь и работу или нет - каждый решает сам для себя. Но некоторый свод рекомендаций, даже не привязанный к датам, все равно не помешает.

Интер РАО: завершите старые дела

Первый период ретроградного Меркурия в новом году придется на начало весны. В это время у вас может возникнуть желание проанализировать прошлое. Кому-то напомнят об обещаниях выплатить хорошие дивиденды, кто-то может вспомнить старые нереализованные инвестпроекты. Для "Интер РАО" , например, это хорошее время раскрыть детали своей новой стратегии. Особенно инвесторы ждут новостей про дивидендные выплаты и планы относительно казначейских акций. Менеджмент "Интер РАО" заявлял, что компанию устраивает текущий состав акционеров, однако планы поиска стратегического инвестора на казначейский пакет остаются.

Не забывает менеджмент и про себя. Частью новой стратегии компании может стать программа мотивации руководителей "Интер РАО". Аналитики писали со ссылкой на представителей "Интер РАО", что размер "опционки" может достигнуть 3% акционерного капитала. Правда, на следующий день авторы обзора поменяли формулировку на "значительный пакет акций", без указания точной цифры.

Впрочем, это такие же малозначительные вопросы интерпретаций, как и будет ли компания пересматривать дивидендную политику или лишь подход к определению дивидендных выплат. В любом случае, в абсолютном значении выплаты будут расти, пообещали в компании в ходе декабрьской встречи с инвесторами.

Зарубежные инвесторы: забудьте прежние обиды

Период ретроградного Меркурия - это также время, когда пожинаются плоды прошлых действий. До конца первого квартала Fortum планирует закрыть сделку по выкупу акций у миноритарных акционеров Uniper, что позволит финскому концерну увеличить долю в немецкой компании до более 70%.

Не сказать, что стороны шли к решению этой задачи, сохраняя мир и гармонию в душе. Для совершения сделки Fortum требовалось разрешение ФАС России. Получить его мешал стратегический статус принадлежавшего "Юнипро" (российская "дочка" Uniper) водоканала на Сургутской ГРЭС-2. Президент Fortum Пекка Лундмарк прямо обвинял руководство немецкой компании в сознательном создании препятствий для сделки. В ответ представители "Юнипро" говорили, что похожая ситуация с потенциально стратегическими активами есть на всех пяти электростанциях компании.

В итоге правительство решением правкомиссии выразило готовность внести изменения в законодательство, чтобы не мешать этой и подобным сделкам в будущем. А пока одобрило ее с отлагательным условием до момента принятия этих изменений. Fortum готов отдать спорный водоканал "Юнипро" на аутсорсинг, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал поучаствовать в мирном решении этого спора.

Но период отползающего назад Меркурия необязательно воспринимать как что-то тревожное и непонятное. Это хорошее время для исправления старых ошибок. Новые дела астрологи начинать не советуют, а вот завершить старые - самое время. Главное, успеть в срок - даже если этот срок неоднократно сдвигался. Впрочем, гендиректор "Юнипро" Максим Широков в декабре в очередной раз заверил журналистов, что работы по восстановлению третьего энергоблока Березовской ГРЭС идут по плану и новых переносов не планируется.

Это важно, так как риски очередного переноса запуска третьего энергоблока отмечены в числе факторов, которые могут повлиять на размер дивидендных выплат "Юнипро" согласно новой дивидендной политике. Документ увеличил сумму ежегодных выплат с 14 млрд руб. до 20 млрд руб.

Уходящий год вообще получился насыщенным для "Юнипро". Астрологи отмечали, что в 2019 г. важно сильно захотеть, чтобы изменить ситуацию к лучшему, не упустить возможности и не сомневаться в собственных силах. Только так можно добиться успеха в том, за что вы боролись в прошлом. Особенно если это касается ДПМ третьего энергоблока Березовской ГРЭС, расторгнуть который требовал "РусАл" .

В итоге стороны пришли к мировому соглашению, условия которого разглашать не стали. Но самое главное - ДПМ "Юнипро" сохранила. Но, по словам источников "Интерфакса", компании все же придется вернуть "РусАлу" платежи за мощность, полученные от алюминиевых заводов уже после того как третий энергоблок пострадал от пожара и прекратил работу.

Сделки в генерации: избавьтесь от ненужного

Ожидается, что 2020 год станет годом больших перемен для всех знаков зодиака. Именно в этот период произойдет тесное соединение Сатурна и Плутона. Чем закончится их противостояние - сказать сложно. Как и сложно сказать, чем закончатся переговоры о слиянии "Газпром энергохолдинга" и "Т Плюс" , уже перешедшие в плоскость эпического времени. По состоянию на конец 2019 г. стороны продолжают переговоры, но прорывов в них достичь не удалось.

Но останавливаться не стоит. Главное правило 2020 года - делать, и идти до конца, несмотря на неудачи. В конце концов "Энел Россия" и "Сибирская генерирующая компания" тоже не один год шли к закрытию сделки по Рефтинской ГРЭС. Но в итоге СГК получила в свой актив крупнейшую в России угольную электростанцию, а "Энел Россия" оставила в составе только "чистые" станции - газовые и ветряные.

При этом только на покупке Рефтинской ГРЭС (и ранее - "Сибэко") компании Андрея Мельниченко останавливаться не собираются.

Хотя больших покупок или крупных накоплений звезды в 2020 г. не обещают, все же крыса любит щедрых людей. Поэтому мы вполне можем ожидать объявлений о закрытых сделках, о которых стало известно еще в прошлом году. Например, на новый год ушла сделка по обмену активами структур Мельниченко с "РусГидро" , а также возможная покупка Красноярской ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга". Не стоит отказывать себе в трате денег: покупки тоже принесут радостные эмоции.

Особенно благоприятно в наступающий Год крысы чувствовать себя водные знаки. "Евросибэнерго", продвигающая повестку "углеродной нейтральности", выставила на продажу свои угольные электростанции, планируя оставить только ГЭС. Переговоры на эту тему уже подтвердил гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.

"РусГидро": будьте готовы к неожиданным поворотам

"РусГидро" определенные надежды связывает с проектами модернизации на Дальнем Востоке. На этот раз они должны принести компании не убытки, как это было со строительством предыдущих четырех тепловых станций, а гарантированную доходность, как в настоящем ДПМ. Судьба некоторых новых строек, впрочем, не так ясна, как обновление уже существующих мощностей. Так, под вопросом в уходящем году оказалась судьба большого сетевого проекта на Дальнем Востоке - строительства линий электропередачи от Певека до Билибино, по которым должна передаваться электроэнергия с плавучей АЭС в район с выбывающими мощностями Билибинской атомной электростанции. Стройка, безусловно, состояться должна, но в какой конфигурации - вопрос отдельный и будет решаться уже в 2020 году.

Свою лепту может внести медно-золотой проект - Баимский ГОК. Ему для работы нужны около 344 МВт мощностей, сообщал "Интерфаксу" параметры предложения инвесторов ГОКа замминистра энергетики Евгений Грабчак. Меньшую часть - 24 МВт - казахстанские инвесторы проекта хотели брать от "билибинской" линии "РусГидро", большую - от их же Усть-Среднеканских ГЭС. Стоимость предложенного инвестором проекта достигает почти 100 млрд руб. - это более чем вдвое дороже, чем, например, проект строительства энергомоста в Крым (который обошелся в 47 млрд руб.). Правда, и объектов внутри "зашито" больше - это не только строительство новых линий электропередачи и реконструкция двух подстанций, но и работа с генерацией - запуск четвертого блока на Усть-Среднеканской ГЭС, расконсервация Аркагалинской ГРЭС.

Впрочем, такая конфигурация проекта - одна из множества и вызывает вопросы. Минэнерго видит в этом предложении два изолированных энергорайона по соседству, что нерационально, "РусГидро" отмечала, что даже после ввода четвертого блока Усть-Среднеканской ГЭС компания не всегда сможет обеспечить ГОК необходимой мощностью. Как отмечал Грабчак, "может быть, надо генерацию построить на базе Баимского месторождения, как пример, и наоборот - соединить Баимский ГОК с линией Билибино, которая бы резервировала мощности ПАТЭС". "Но это ещё надо просчитать и посмотреть экономику", - отмечал чиновник.

Всего вариантов по энергоснабжению Баимского ГОКа было 13. Несчастливое число планировали снизить до 4-5, сообщал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, "этот проект требует поддержки государства". "Одним из важных моментов станет временной период, потому что инвестор тоже не может ждать", - подчеркивал Козлов. В пресс-службе Минэнерго "Интерфаксу" сказали, что "при разработке схемы энергоснабжения рассматриваются варианты обеспечения электроэнергией в необходимом объеме от энергосистем Магаданской области, Чукотского автономного округа (Чаун-Билибинского энергоузла) и от вновь сооружаемых станций, от которых планируется полное покрытие потребности в электроэнергии Баимского ГОКа". В ведомстве не раскрыли детали рассматриваемых вариантов, но отметили, что во всех из них "предусматривается обеспечение надежного энергоснабжения как самого Баимского ГОКа, так и потребителей Чаун-Билибинского энергоузла".

Но пока непонятно даже, кто именно займется проектом. Собеседники "Интерфакса" на энергорынке полагали, что логичнее всего будет, если им займется "РусГидро", как и "билибинским". По последнему проекту, однако, хватало в 2019 году неопределенности и без соседнего мегаобъекта для Баимского ГОКа. Так, "РусГидро" все никак не могла найти подрядчика. "Уже два конкурса прошло, пока подрядчики не обнаружились. Сейчас идёт обсуждение возможного внесения изменений в части стоимости, для того чтобы выйти на какого-то адекватного подрядчика", - сетовал осенью глава энергокомпании Николай Шульгинов. Цена прокладки линий до Билибино тоже окончательно не известна - по октябрьской оценке Главгосэкспертизы, стоимость первого этапа проекта может быть увеличена с ранее обсуждавшихся 18 млрд руб. до как минимум 20,64 млрд руб. в ценах II квартала 2018 года, эта оценка еще проверяется Минстроем. При этом Минфин еще в сентябре предполагал, что стоимость проекта составит 29,9 млрд руб., 10 из которых могли бы быть выделены из бюджета.

Согласно материалам к декабрьской правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики, рассматривался вариант с назначением единственного подрядчика решением правительства. Предполагается, что им станет АО "ЦИУС ЕЭС" - "дочка" "ФСК ЕЭС" , которая строила крымский энергомост по заказу подведомственного ФГБУ РЭА Минэнерго. В "РусГидро" не прокомментировали, останется ли она заказчиком строительства билибинского проекта и рассматривается ли вопрос о реализации компанией проекта по снабжению Баимского ГОКа. Источник в электросетевом комплексе отмечал, что пока участие ФСК или "ЦИУС ЕЭС" в проекте энергообеспечения Баимского ГОКа не обсуждалось.

Сроки "билибинского" проекта в связи со всеми этими нюансами могут быть сдвинуты. Правительство утвердило сдвиг на 2023 год, однако "РусГидро" допускала и перенос на 2024 год в случае "отсутствия в декабре 2019 года - феврале 2020 года решений, направленных на реализацию поручений правительства Российской Федерации". При этом на стадии появления проекта его сдачу планировали в 2021 году.

Окутана дымкой неопределенности пока и другая дальневосточная история. Компания, так уж сложились звезды, является собирателем платежей по дальневосточной надбавке, которая выравнивает тарифы в регионе со среднероссийскими. Дискуссии о продлении надбавки шли давно, основной загвоздкой, как водится, были параметры, на которых рынок бы согласился платить за Дальний Восток и дальше. В итоге в 2019 году вариант выбрали неконфликтный и переходный - продлить действие механизма на 2020 год в текущих условиях и обсудить все уже в начале новой декады.

"Энергомаш": не откладывайте новые начинания на потом

В новой астрологической эре успех настигнет тех, кто к нему заблаговременно готовился. В случае российской энергетики это "Силовые машины", которые оказались той самой компанией, что разработает НИОКР по созданию большой российской газовой турбины. Они загодя начали лоббировать свой проект на 1,4 ГВт - и, хоть и не с первого раза, но со второго выиграли конкурс Минпромторга на создание такого проекта (впрочем, они были единственными, кто вообще заявился на этот конкурс, что в первый, что во второй раз). Как говорил глава "Силовых машин" Тимур Липатов, компания готова начать поставку газовой турбины ГТЭ-170 на рынок до конца 2023 года. Для ее создания концерн восстановил собственное конструкторское бюро, которое ранее было отдано Siemens в рамках акционерного соглашения по созданию совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин".

Уже почти ставший традиционным "КОМмод" (конкурсный отбор проектов модернизации в энергетике) в следующем году благодаря этому "прирастет" дополнительной квотой в 2 ГВт, в рамках которой отдельно разыграют возможность "обкатки" новой газовой турбины. В ассоциации "НП "Совет рынка" "Интерфаксу" сообщили, что на этот отбор смогут заявиться "любые участники рынка, отвечающие критериям модернизации". "Отдельный отбор проектов модернизации, включающих инновационные газовые турбины в объеме 2 ГВт, предполагается провести в рамках КОММод на 2026 год по аналогичным правилам на конкурсной основе", - отмечали в ассоциации. Одной из главных особенностей отбора в "Совете рынка" называют "обязательность к включению в проекты модернизации основных мероприятий по "переводу генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной" с установкой инновационных российских газовых турбин".

Площадки, на которых могут быть "обкатаны" новые турбины, еще не выбраны. Техническим критериям для этого соответствуют 53 электростанции в первой ценовой зоне - те, на которых уже выведены или будут выведены к 2024 году 60 МВт и более, или же те объекты, где есть оборудование аналогичной мощностью с выработанным парковым ресурсом и низким коэффициентом востребованности. Это не только предложенная ранее "Силовыми машинами" Каширская ГРЭС "Интер РАО", но и другие станции этой компании. Наибольший объем мощности, соответствующий критериям по всему списку, оказался у Рязанской ГРЭС "ОГК-2" , где свой парковый ресурс выработали 1860 МВт, Ириклинская ГРЭС "Интер РАО" - на втором месте с выработанными 1200 МВт. По уменьшению установленной мощности до 2024 года "Интер РАО" на первом месте с выводом 980 МВт на Каширской ГРЭС, серебро - у "ОГК-2" с запланированными к выводу 630 МВт на Череповецкой ГРЭС.

Отдельно отмечалась в материалах Минэнерго Щекинская ГРЭС (ранее принадлежала "Квадре" ), которая заявилась на прошедшие отборы модернизации с проектом установки на 160 МВт производства "Силовых машин", оборудование которых и будет "обкатываться". В "Совете рынка" отметили, что "ввиду того, что проекты будут отобраны по заявкам, поданным генерирующими компаниями, предполагать площадки реализации таких проектов модернизации преждевременно".

Главной - и неожиданной - новостью в энергомаше оказалась большая вероятность отсутствия поддержки новой газовой турбины в рамках специального инвестконтракта (СПИК). Им интересовались, например, Siemens и General Electric. Как рассказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, "с учётом того, что несколько игроков говорят о возможности локализации здесь без каких-то дополнительных мер, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы СПИК будем объявлять по этим технологиям". "Это не нужно", - говорил он.

Сети: продолжайте саморазвитие

С завершением астрологического цикла закрываются и многие масштабные дела - ПАО "Россети" наконец утвердило масштабную стратегию холдинга аккурат в последнюю неделю перед Новым годом.

В ней холдинг контурно обрисовывает свое развитие до 2030 года. Помимо уже прозвучавшей из всех хрустальных шаров темы цифровизации в документе обнаружились совершенно новые идеи. Но не оказалось (судя по словам менеджеров, сам документ под грифом "секретно" и чуть ли не именной) в нем вещей, ясности относительно которых инвесторы ждали уже давно - ни деталей относительно допэмиссии самого холдинга (в рамках снижения доли государства), ни новостей о потенциальной приватизации МРСК или же переводе "дочек" на единую акцию вслед за унификацией брендинга.

В "Россетях" это считают вполне логичным. Как поясняли менеджеры компании, стратегия, по сути, это документ, фиксирующий определенные глобальные задачи, а в рамках него уже будут разрабатываться отдельные программы. Именно поэтому каких-то частных историй в новом масштабном документе, в отличие от тех же долгосрочных программ развития (ДПР), вроде как нет. Отдельные моменты менеджмент пояснил на словах. Изменения структуры холдинга в горизонте действия документа, скорее всего, не будет. Так как именно формат холдинга "позволяет достичь задач", отфиксированных в документе. "Вопроса структуры холдинга документ не касается. Нет на то ни законодательных возможностей, ни организационных. Мы не можем игнорировать позиции миноритарных акционеров. Холдинг таков, что большинство в советах директоров (ДЗО - ИФ) для принятия решений у "Россетей" есть", - говорил журналистам глава компании Павел Ливинский.

Нет в стратегических планах холдинга и тотальной консолидации (не сторонних ТСО, а пакетов в МРСК). Как отмечал Ливинский, интересы миноритариев "никто игнорировать не собирается". "Это вопрос из разряда: вы бы хотели жить на Марсе? Там невозможно жить - воздуха нет", - прокомментировал топ-менеджер потенциальный переход "Россетей" на единую акцию с "дочками". Анализ этой идеи, возникшей еще при прежнем руководстве холдинга, если и будет проведен, то вне рамок стратегии.

Приватизация - как самого холдинга, так и его "дочек" - тоже стала вопросом отдельным. В "Россетях" неоднократно подчеркивали, что при снижении доли государства в капитале важно сохранение его контроля, а также формат допэмиссии для привлечения денежных средств. Кажется, именно такая схема и обсуждается - во всяком случае, о ней говорил министр энергетики Александр Новак (отмечая, что она может реализоваться в 2022 году) и топ-менеджмент "Россетей". Эта тема тоже живет еще чуть ли не со времен основания компании: потенциальное снижение доли государства до 75% "плюс одна акция" показывал жестами из-за спины министра еще прежний глава компании. И его предсказание оказалось близко к правде - именно эту конфигурацию мы слышали в контексте допэмиссии "Россетей" чаще всего. Но если раньше речь шла, в основном, о привлечении стратега (сначала в общем, потом - прицельно о госкорпорации "Ростех"), то теперь - чем шире круг инвесторов, тем лучше.

Основная новация в том, как "Россети" позиционируют себя в новом десятилетии. Компания нацелена на увеличение доли нетарифной выручки с текущих 2% до не менее 20% к 2030 году. Сделать это предполагается путем создания дополнительных сервисов для потребителей - управление энергопотреблением, предоставление мультимедийных услуг в качестве провайдера, хранение электроэнергии и другие. Для энергорынка интересной новацией может стать развитие холдинга в сегменте распределенной генерации для 25 МВт в изолированных территориях там, где это выгоднее, чем строить сети. Это позволит "Россетям" оптимизировать инвестпрограмму, пояснял в интервью "Интерфаксу" курирующий в холдинге стратегию Егор Прохоров. "Там, где нет сети, нам надо пройти тайгу и многие километры для того, чтобы подключить деревню. Но это может быть окупаемый проект, если он будет реализован не в виде сетевого строительства, а через генерацию", - говорил он. Однако для этого "Россетям" еще нужно получить разрешение.

Проявит ли холдинг регуляторную инициативу в этом вопросе в следующем году, еще непонятно. Пока компания ожидает завершения других масштабных регуляторных историй - оплаты сетевого резерва и дифференциации тарифа ФСК. В следующем же году ожидается рассмотрение и важных внутренних документов "Россетей" - новой дивидендной политики и опционной программы. Речь в настоящий момент идет только об изменениях соответствующих документов в самом холдинге, до "дочек" волна преобразований дойдет уже после утверждения вышестоящего документа. Это, однако, не значит, что изменения зеркально отразятся на подконтрольных структурах, отмечал Прохоров.

В уходящем году была предложена выплата большинством "дочек" "Россетей" промежуточных дивидендов за девять месяцев - для многих из них это может случиться впервые. Подобное решение в компании связывают с "формированием инвестиционного климата" и снятием рисков возможного отражения бумажных убытков в отчетности "Россетей". Будет ли такая практика системной и найдет ли отражение в обновлении дивидендных политик подконтрольных структур холдинга, пока говорить рано. "Выплата промежуточных дивидендов является хорошей практикой. Будет утверждена дивидендная политика - исходя из документа, сможем говорить про какую-то систему с точки зрения компаний", - ответил Прохоров на соответствующий вопрос.

По словам Прохорова, речь пока идет об изменении дивполитики именно холдинга "Россети". Если документ будет утвержден к моменту выплаты дивидендов за 2019 год, то они будут считаться уже по новой дивидендной политике. "Дочки" будут менять свои дивидендные политики уже после утверждения принципов головной компании. "Это не значит, что все зеркально будет принято", - уточнил он.