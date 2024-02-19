Дальневосточную надбавку в энергетике могут "частично" сохранить после 2028 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о том, чтобы "частично" сохранить дальневосточную надбавку после 2028 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Поручения сформулированы по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

"Рассмотреть вопрос о частичном сохранении после 2028 года надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа в приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до апреля этого года.

Механизм снижения энерготарифов в регионах Дальнего Востока до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь) действует с 2017 года. Субсидии направляются в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.

Изначально предполагалось, что механизм надбавки будет действовать в текущем виде до 2020 года, однако его продлили до 2028 года, изменив параметры механизма по категориям потребителей. Как сообщалось, с текущего года для отдельных групп потребителей ДФО началось поэтапное доведение цен (тарифов) на электроэнергию до экономически обоснованных: за 5 лет - для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, за 3 года - для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней. Об изменении механизма напомнили и в ФАС, отметив, что "субсидирование стало более адресным, что позволит оказать поддержку тем потребителям, которые действительно в ней нуждаются".

В результате действия надбавки в 2017 году потребители оптового рынка заплатили за потребителей Дальнего Востока 24 млрд рублей, в 2018 году платеж вырос до 35 млрд рублейа в 2019 году составил 32 млрд рублей. На 2020 год объем нагрузки на рынок в связи с этой надбавкой был утвержден на уровне 37,6 млрд рублей, 2021 год - 38 млрд рублей, 2022 год - 33,6 млрд рублей, 2023 год - 35,4 млрд рублей.