Рубль вечером слабо изменился к бивалютной корзине

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар слабеет, евро повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на Forex.

Курс доллара США составил 62,1 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,33 руб./EUR1, подорожав на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,8 копейки - до 65,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах, так как курс американской валюты снижается относительно большинства мировых валют на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая. Повышение интереса к риску связано также с оптимистичными статданными из Китая, свидетельствующими о благоприятных тенденциях в экономике страны.

Ранее на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В четверг китайская сторона подтвердила, что находится в тесном контакте со Штатами по вопросу подписания соглашения. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу с начала торгов на "Московской бирже" рубль устремился к отметке 62 руб./$1, что, скорее всего, было связано с низким объемом торгов, когда сравнительно небольшие лоты начинают довольно заметно двигать котировки. "В целом оптимистичные настроения на рынке сохраняются, чему способствуют ожидания подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также позитивная статистика. Так, после трех месяцев снижения прибыль промышленных предприятий в Китае показала в ноябре рост на 5,4%. Несмотря на то, что такой показатель был вызван низкой базой в прошлом году, это снижает беспокойство инвесторов в отношении замедления китайской экономики. На следующей неделе выйдут данные по промышленному производству в России, но рынок уже будет праздновать Новый год и какие-либо импульсы роста или падения станут очевидными уже в следующем году", - отметила Наумова.

Нефть

"Поддержку рублю днем в пятницу оказывала дорогая нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4210 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,43%, недельная также до 6,43%, месячная осталась на уровне 6,43%. Ставки явно указывают на присутствие дефицита ликвидности. В целом его можно объяснить выплатой зарплат организациями до новогодних праздников. В глобальном плане также слабеет американская валюта", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Фьючерсы на нефть сократили темпы снижения в момент выхода данных по запасам от Минэнерго США, которые в связи с празднованием Рождества были опубликованы позднее обычного (в пятницу в 19:00 мск).

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 0,18% - до $66,64 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,28% - до $61,51 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,474 млн баррелей - до 441,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1,963 млн баррелей и составили 239,26 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 152 тыс. баррелей, достигнув 124,944 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, роста запасов бензина на 1,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,39 копейки, до 62,0315 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,46 копейки, до 69,0349 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 13,71 копейки по отношению к четвергу и составил 61,9658 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 3,58 копейки и составил 61,987 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 567,622 млн, из которых $1 млрд 305,217 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 262,405 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,8 копейки по отношению ко вторнику (последний торговый день данным контрактом перед рождественскими каникулами), до 68,963 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 43,88 копейки по отношению к четвергу и составил 69,0714 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 46,299 млн, из которых EUR446,325 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR599,974 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, поднялась на 2 б.п. - также до 6,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.