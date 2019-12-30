Рубль сократил прирост к доллару и перешел к снижению к евро вечером

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой европейской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 61,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,46 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,9 копейки - до 65,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах. Доллар США снижается также относительно основных мировых валют на глобальном рынке на фоне закрытия инвесторами длинных позиций в конце года, тогда как евро укрепляется четвертую сессию подряд, поднявшись до максимальной отметки с августа.

Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированного на начало января. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

В преддверии новогодних праздников на рынке наблюдается снижение ликвидности, и активность торгов остается достаточно вялой.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, на последней торговой сессии года рубль сначала укреплялся до отметки 61,7 руб./$1, но во второй половине дня вновь ослаб до 62 руб./$1.

"При этом мы видим продолжающийся рост цен на нефть. Сегодня марка Brent росла до отметки $69 за баррель, что, по сути, является максимальным значением, если не брать в расчет максимумы апреля и сентября, когда произошла атака дронов на Ближнем Востоке. Сегодняшняя динамика рубля, с одной стороны, связана с тем, что на нашем рынке уже минимальная торговая активность. По сути, в последнюю торговую сессию года все участники торгов снизили объемы своих операций. С другой стороны, рынки ждут подписания первой фазы торгового соглашения в начале января. То есть в целом год завершается на позитивной ноте. Мы видим обновление максимумов по индексам МосБиржи и S&P 500, рост курса рубля и цен на нефть", - отметил Союнов.

"Дорожающая нефть и глобальный рост аппетита к риску продолжили оказывать существенную поддержку российской валюте. Динамика российской валюты в ближайшее время будет определяться общим восприятием глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков. Учитывая текущий рыночный настрой, укрепление рубля может продолжиться, несмотря на некоторую переоцененность российской валюты", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

"Рубль завершает год с весьма существенными достижениями. По сравнению с подавляющим большинством валют развивающихся стран он укрепил свои позиции против основных конкурентов за счет того, что бюджет оставался профицитным, а сальдо платежного баланса положительным. Внешний долг также стал отрицательным. Подобные параметры финансового баланса государства встречаются крайне редко в современном мире. Более того, реальная доходность рубля также сохраняется, поскольку инфляция замедляется, а ставка ЦБ РФ все еще высокая. Соответственно, наблюдаемая низкая волатильность российской валюты и тенденция к укреплению имеют под собой вполне веские основания", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник, торгуясь вблизи максимальных уровней более чем за три месяца на фоне ослабления беспокойства об избытке предложения после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,45% - до $67,17 за баррель. Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% - до $62,04 за баррель.

В пятницу котировки достигли максимумов с середины сентября, завершив в плюсе четвертую неделю подряд, после публикации доклада Минэнерго США, который указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи. Хеджевые фонды сохраняют оптимизм в отношении цен на нефть, увеличивая ставки на рост Brent до семимесячного пика.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 декабря на 12,58 копейки, до 61,9057 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,57 копейки, до 69,3406 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 20 копеек по отношению к пятнице и составил 61,7658 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,55 копейки и составил 61,8544 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 149,711 млн, из которых $1 млрд 340,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 809,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 16,02 копейки по отношению к пятнице, до 69,1602 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 20,15 копейки и составил 69,2887 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 77,814 млн, из которых EUR515,706 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR562,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник, 30 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 732,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,07% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся в прошлый вторник, 24 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 938,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,11% годовых

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 30 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 12 млрд 300 млн рублей (при лимите 175 млрд 595,1 млн рублей и общем спросе 12 млрд 300 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,951% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9596% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 6,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,42% и 6,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 6,47% годовых.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00 мск, предоставляются утром следующего рабочего дня.