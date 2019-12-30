Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.

"Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 29 июня 2020 года", - отметила она.

Конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой.

В начале сентября Арбитражный суд Тюменской области ввел в Антипинском НПЗ процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка ). Заявитель требует взыскать с НПЗ 70,977 млн рублей, из которых 59,9 млн рублей - основной долг. Временным управляющим является Сичевой из СРО "Северная столица". По последним данным, задолженность НПЗ составляет $5 млрд, в том числе долг перед Сбербанком - порядка $3 млрд.

Помимо структуры Сбербанка, заявления о вступлении в дело о банкротстве подали еще несколько кредиторов, в том числе МКБ с требованиями в 1,9 млрд рублей.

В мае 2019 года 80% Антипинского НПЗ перешли к Сбербанку за долги. Прежде актив принадлежал группе "Новый поток". В июне 80% акций предприятия приобрело СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар энергоресурс" (У ООО "СБК Комплект" - 40%, Socar Russia Investments Ltd - 60%). В начале июля единственным владельцем "Сокар энергоресурса" стала кипрская компания Energoresource RT Limited. В конце октября Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) сообщила, что завершила все необходимые процедуры, стала миноритарным участником "Сокар энергоресурс" и будет выполнять роль управляющей компании в Антипинском НПЗ.

