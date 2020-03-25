Собрание кредиторов Антипинского НПЗ отменено из-за коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Собрание кредиторов Антипинского НПЗ, назначенное на 2 апреля, будет перенесено из-за коронавируса, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В Тюменской области, где оно должно было пройти, введен режим повышенной готовности и там запрещены мероприятия с участием более 50 человек одновременно.

О новой дате собрания будет объявлено дополнительно.

Собрание кредиторов должно было состояться по требованию Промсвязьбанка, ООО "БалтСетьСтрой", Кредит Европа банка. Кредиторы планировали рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать конкурсного управляющего оспорить ряд сделок НПЗ. В частности, перечисление в апреле 2019 года 70 млн евро в пользу VTB Commodities Trading в качестве возврата авансового платежа, а также списание со счетов НПЗ в августе 2019 года, уже после возбуждения дела о банкротстве, 376 млн рублей, 4,8 млн рублей и 60,7 млн рублей.

Собрание также должно заслушать отчет конкурсного управляющего о деятельности предприятия и решить вопрос об утверждении дополнительных требований к кандидатуре конкурсного управляющего: наличии высшего образования в сфере переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов.

Помощник временного управляющего сообщил "Интерфаксу" в среду, что собрание комитета кредиторов, назначенное на 30 марта, на котором, в частности, планируется утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи сырья с ограниченным сроком хранения, состоится. "Оно не подпадает под запрет, так как предполагает участие пяти членов комитета", - пояснил он.

Ряд кредиторов обратился в суд с жалобами на действия конкурсного управляющего Антипинского НПЗ Константина Сичевого. В настоящее время суд отказал "Трансойлу" в просьбе сменить управляющего, жалобы на действия управляющего от других кредиторов - Абсолют банка, Промсвязьбанка и ООО "БалтСетьСтрой" - пока находятся в производстве.

Арбитражный суд Тюменской области 30 декабря 2019 года признал Антипинский НПЗ банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Против конкурсного производства выступили в ходе того заседания представители Абсолют банка и "Трансойла". Они, в частности, заявляли, что отчет управляющего не включает период, когда завод стал работать по давальческой схеме. "Никакого анализа кредиторам предоставлено не было. Реально понимать, что сейчас происходит на заводе, невозможно", - говорил представитель Абсолют банка.

Кредиторы также выступали против признания обоснованными требований Сбербанка к НПЗ. Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы на определение Арбитражного суда Тюменской области, которым в реестр требований кредиторов были включены требования Сбербанка в размере 170 млрд рублей, а также ООО "СБК" (структура Сбербанка) на 28 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря признал его банкротом. Мазуров, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о хищении кредитных средств и в настоящее время находится в СИЗО. По состоянию на 19 декабря 2019 года в реестр кредиторов Антипинского НПЗ включены требования на общую сумму 252,259 млрд рублей, в том числе Сбербанка - свыше 170 млрд рублей, СБК - 28,5 млрд рублей.

Сбербанк также является акционером Антипинского НПЗ. Банку после появления признаков банкротства в мае 2019 года автоматически перешли 80% акций предприятия, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).

Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

Возможными бенефициарами "Сокар Раша Инвестментс" ранее назывались бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин, который возглавляет совет директоров международного трейдера этой компании - Litasco, и Ильгам Рагимов (соинвестор группы "Киевская площадь" - ТЦ "Европейский", гостиница Radisson Royal Hotel, ряд рынков). Субботин мог получить под контроль более 50% в капитале Антипинского НПЗ, эффективная доля Сбербанка составляет 32%, ГНКАР - 9,6%, доля Рагимова, вероятно, не превышает 7,4%.