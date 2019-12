Рынок IPO не оправдал ожиданий инвесторов в 2019г, вызвав много разочарований

Итоги года для инвестрынка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год оказался довольно сложным для рынка IPO: высокие ожидания инвесторов, связанные с давно планировавшимся выходом на открытый рынок ряда известных компаний - от Uber Technologies Inc. и WeWork до Saudi Aramco - сменились разочарованием.

Самые ожидаемые размещения этого года стали показательными с точки зрения того, как все может пойти не так. Акции Uber, а также конкурирующего сервиса Lyft, торгуются существенно ниже цены IPO, WeWork была вынуждена отказаться от размещения акций, что повлекло за собой пересмотр планов листинга рядом других компаний, а IPO Saudi Aramco фактически стало внутренним делом Саудовской Аравии, в результате чего, глобальные инвестбанки остались не у дел.

Согласно данным Dealogic, совокупный глобальный объем IPO в 2019 году сократился на 10% по сравнению с уровнем предыдущего года - до $188,8 млрд, что является минимумом за три года. Число первичных размещений акций упало на 20%, до 1,237 тыс. - также трехлетнего минимума.

"Это был сложный год для рынка акционерного капитала, - отмечает партнер лондонской юридической компании Allen & Overy LLP. - Многие факторы - от Brexit до глобальных торговых войн, ослабления темпов роста китайской экономики, ситуации в Гонконге и экономических условий в Европе - ограничивали активность в сфере IPO".

Комиссионные, заработанные ведущими международными инвестбанками, по данным аналитической компании Coalition, в 2019 году уменьшились на 15%. И эта тенденция может усилиться в 2020 году, поскольку все больше компаний отказываются от традиционного IPO в пользу прямого листинга, предполагающего меньшую вовлеченность инвестбанков.

Рекордное IPO Saudi Aramco

Размещение акций Saudi Aramco, ставшее крупнейшим в истории, оказалось одним из главных разочарований для глобальных инвестбанков. Многие из них несколько лет стремились к участию в этом IPO, обещая властям страны добиться желаемой оценки для нефтекомпании в $2 трлн. Иностранные инвесторы, однако, посчитали эту оценку завышенной, и IPO прошло лишь на саудовской фондовой бирже - Tadawul, в результате чего глобальные инвестбанки в основном остались за бортом, а львиная доля прибыли от организации IPO ушла местным организаторам.

Как сообщалось, Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн в рамках прошедшего в начале декабря IPO. Акции компании были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу. Правительство страны, выступавшее продавцом, привлекло $25,6 млрд.

Уже на второй день торгов капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн, однако затем акции несколько подешевели. В понедельник бумаги компании торгуются на уровне 35,3 саудовского рияла, что соответствует капитализации порядка $1,9 трлн.

Saudi Aramco с большим отрывом опережает по капитализации другие публичные компании. Так, например, рыночная стоимость Apple, занимающей второе место, составляет $1,26 трлн, а Microsoft - $1,2 трлн.

Инвесторы ждут прибылей от компаний, размещающих акции

Предположение экспертов о том, что 2019 год станет рекордным для американского рынка IPO, не оправдалось, что обусловлено множеством факторов - от чрезмерно раздутой оценки некоторых компаний до недоверия инвесторов к неприбыльному бизнесу.

В январе этого года рынок IPO в США фактически оказался замороженным из-за частичной приостановки работы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в результате "шатдауна". Таким образом, Uber и конкурирующий сервис такси - Lyft Inc. - смогли провести IPO соответственно только в марте и мае. Долгожданные размещения акций этих компаний, однако, были настороженно встречены инвесторами, поскольку компании остаются убыточными, пишет The Wall Street Journal.

Первичные размещения акций ряда других компаний, не приносящих прибыли, несмотря на быстрый рост бизнеса, - Pinterest Inc., Slack Technologies Inc. и SmileDirectClub Inc., также не смогли воодушевить инвесторов.

"Инвесторы готовы вкладывать деньги при наличии какой-то определенности в отношении прибыльности бизнеса и темпов его развития", - отмечает аналитик Morgan Stanley Эван Дамаст.

В 2019 году 211 компаний вышли на IPO в США и привлекли в общей сложности $62,33 млрд - это существенно хуже прогнозов многих экспертов, ожидавших, что объем первичных размещений сможет превысить рекорд 1999 года на уровне $108 млрд. Девять компаний привлекли более $1 млрд в ходе IPO в этом году.

В среднем акции американских компаний, размещенные в этом году, подорожали на 23% после IPO, при том, что фондовый индекс S&P 500 поднялся на 30%, свидетельствуют данные Dealogic. В случае технологических компаний динамика была более слабой: их акции подорожали в среднем на 8% по сравнению с ценой размещения при подъеме индекса Nasdaq Composite почти на 35%.

Акции Uber и Lyft торгуются более чем на 30% ниже цены размещения, а, например, бумаги поставщика стоматологического оборудования SmileDirectClub - подешевели на 60%.

Тем временем, бумаги компаний с менее выраженным убытком или генерирующих прибыль, были приняты трейдерами более приветливо: повышение котировок акций Tradeweb Markets Inc., Chewy Inc. и Avantor Inc. по сравнению с ценой IPO составляет от 30% до 70%.

"В случае крупнейших компаний, проводивших IPO в 2019 году, инвесторы фокусировали внимание на сроках их планируемого выхода на прибыльный уровень или на суммах текущих убытков", - отмечает Энтони Контолеон, отвечающий за операции на глобальных фондовых рынках в Credit Suisse. В 2018 году инвесторов меньше беспокоило отсутствие прибылей, говорит эксперт.

IPO коворкингового стартапа WeWork превратилось из одного из самых ожидаемых размещений года в полный провал. Компания, на определенном этапе оценивавшаяся в $47 млрд, столкнулась с негативным откликом инвесторов и была вынуждена отказаться от проведения IPO, а позднее принять финансовую помощь от SoftBank Group Corp., в результате чего, японский инвестор получил 80% WeWork. Сооснователь компании Адам Нойманн, занимавший должность CEO, был вынужден покинуть свой пост.

Palantir Technologies Inc., специализирующаяся на алгоритмах для обработки больших массивов данных, вслед за провалом IPO WeWork приняла решение привлечь средства в рамках очередного раунда частного финансирования, вместе публичного размещения акций.

Среди очень успешных IPO в США в этом году - размещение акций производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat (акции подорожали в три раза по сравнению с ценой IPO), а также сервиса видеоконференций Zoom Video Communications (+80%).

Эксперты полагают, что инвесторы продолжат избегать вложений в неприбыльные компании в 2020 году, в связи с чем, бизнес, вероятно, начнет прикладывать больше усилий к тому, чтобы выйти на прибыльный уровень.

В то же время "интерес к IPO в целом сохранится", говорит аналитик JPMorgan Chase & Co. Грег Чэмберлен.

Среди известных компаний, планирующих разместить акции в 2020 году, - сервис бронирования Airbnb. Эта компания, как ожидается, выберет метод прямого листинга, к которому ранее прибегли Spotify и Slack.

Затянувшийся Brexit ослабил интерес к размещениям в Лондоне

Политическая неопределенность в Великобритании резко сократила интерес к размещению акций в Лондоне: в 2019 году лишь 34 компании провели IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), что на 62% меньше, чем годом ранее, и является минимумом с 2009 года.

Объем средств, привлеченных за счет этих размещений, составил 3,7 млрд фунтов стерлингов против 6 млрд фунтов в 2018 году. Средний объем IPO в Лондоне также снизился: лишь две компании - Trainline и Network International - привлекли более 1 млрд фунтов, пишет Financial Times.

Многие компании отказались от планов проведения IPO в Лондоне или отложили первичное размещение акций в этом году. Среди них - DNEG, специализирующаяся на разработке визуальных эффектов, ReAssure - британское подразделение швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, а также казахская финансовая группа Kaspi.

Инвесторы не стремились к крупным вложениям в британские рынки в 2019 году, помня о рисках, связанных с Brexit, говорит исполнительный директор брокерской компании Olivetree Белла Брэндон.

Британский фондовый рынок отстал по темпам роста от других крупных рынков: индекс FTSE 100 в этом году поднялся лишь на 13%, тогда как, например, германский DAX подскочил на 26%, а S&P 500 - на 29%.

Брэндон, однако, оптимистично оценивает перспективы британского рынка IPO в 2020 году, связывая это с сокращением неопределенности в отношении сроков выхода Великобритании из ЕС после победы консерваторов на декабрьских парламентских выборах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого одержала убедительную победу, пообещал завершить процесс Brexit до 31 января 2020 года.

Среди компаний, которые могут провести IPO в Лондоне в 2020 году, - владелец крупнейшей в Великобритании сети студенческого жилья IQ Student Accommodation, нигерийский платежный сервис Interswitch, ближневосточная логистическая компания Tristar, южноафриканская Ninety One (бывшая Investec Asset Management), а также DNEG.

Объем IPO в Гонконге максимальный с 2010 года

Погруженный в массовые протесты Гонконг, статус которого как одного из ключевых финансовых центров начинают ставить под сомнение некоторые эксперты, неожиданно показал рост активности в сфере IPO.

Совокупный объем средств, привлеченных компаниями за счет размещения акций на Гонконгской фондовой бирже в 2019 году, вырос до $38,2 млрд - максимума с 2010 года, по сравнению с $36,7 млрд годом ранее, свидетельствуют данные Dealogic.

Среди факторов, которые внесли вклад в успех Гонконга, - разрешение на проведение IPO технологическими компаниями, имеющими акции разных классов, отмечает главный инвестиционный директор Mandarin Capital Нитин Диалдас.

Гонконгская биржа в 2018 году одобрила самое масштабное за два десятилетия изменение правил проведения IPO, сняв запрет на размещение акций для инновационных компаний, имеющих несколько классов акций (с разными голосующими правами). В дальнейшем Гонконг и материковый Китай подписали соглашение о включении таких бумаг в программу взаимодействия бирж, и это соглашение начало действовать в 2019 году.

Кроме того, при сложных условиях для привлечения кредитных средств в материковом Китае на фоне роста числа корпоративных дефолтов, "Гонконг является естественным прибежищем, куда стекаются китайские компании, желающие привлечь капитал", говорит Диалдас.

Размещение акций китайского интернет-гиганта Alibaba, прошедшее в ноябре, стало крупнейшим в Гонконге с 2010 года. Компания привлекла $11,2 млрд, а с учетом реализации опциона доразмещения банками-организаторами на сумму еще $1,7 млрд, объем IPO составил $12,9 млрд.

Среди других крупных размещений в Гонконге в этом году - IPO Budweiser Brewing, азиатского подразделения пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA - $5,75 млрд, а также владельца логистической недвижимости ESR Cayman - $1,79 млрд.

"Мы уверены, что активность в сфере IPO в Гонконге останется сильной в 2020 году, однако она будет зависеть от ситуации на рынке акций, - отмечает Маниши Райчаудхури, отвечающий за стратегию на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в BNP Paribas. - Росту активности будут способствовать внедряемые в Гонконге инновации и регулятивные изменения, а также тот факт, что Гонконгская биржа является предпочтительной площадкой для привлечения капитала компаниями материкового Китая".