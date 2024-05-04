В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана

Президент Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа Яшар Арслан Фото: Orhan Akkanat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Турция прогнозирует увеличение объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также готова экспортировать на европейский рынок излишки газа из России и Азербайджана, заявил президент Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа (GAZBIR) Яшар Арслан.

"Принятые 2 мая 2024 года Великим национальным собранием (парламентом) Турции поправки в закон о горнодобывающей промышленности, а также ряд законов в области энергетики открыли перед Турцией дорогу для торговли СПГ с европейскими странами, особенно с соседними государствами. С изменением законодательства Турции нацелилась на то, чтобы сжижать природный газ, который импортирует или добывает за счет своих открытий, и экспортировать его", - сказал Арслан, которого цитируют турецкие СМИ.

При этом он указал на то, что значимость торговли СПГ на мировых рынках, особенно в странах ЕС, главным образом, из-за ситуации на Украине, растет.

Арслан также сообщил, что 40% годовой потребности европейских стран в природном газе, составляющей 450 млрд куб. м, покрывается за счет СПГ.

Со ссылкой на показатели управления по регулированию энергетического рынка, он сообщил, что Турция в 2024 году импортировала 50,5 млрд куб. м газа, 30% которых пришлось на СПГ.

"За последние 10 лет доля СПГ в импортируемом Турцией газе увеличилась с 15% до 30%. Мы предполагаем, что этот показатель увеличится до 40% с учетом возможностей, которые могут появиться благодаря инвестициям в мировой сектор СПГ в предстоящий период", - отметил он.

Кроме того, по словам Арслана, в период 2025-2027 гг истечет срок ежегодных контрактов, заключенных Турцией на импорт трубопроводного газа суммарным объемом в 36,15 млрд куб. м. "Думаю, что будет создана подходящая основа для продления действующих договоров на трубопроводный газ в целях обеспечения безопасности газовых поставок. Кроме того, Турция будет закупать дешевый СПГ благодаря новым контрактам, в частности, благодаря наращиванию мощностей для спотовых поставок СПГ", - отметил он.

Арслан также сообщил, что с вводом в эксплуатацию в Черном море газового месторождения Сакарья мощности Турции по добыче природного газа увеличились с 350-400 млн кубометров в год до 800-850 млн куб. м в год.

Заявив, что в прошлом году Турция экспортировала 900 млн куб. м природного газа, Арслан отметил, что Болгария была страной, получившей больше всего природного газа - 370 млн куб. м.

"Турция благодаря своему расположению находится в середине "моста" между спросом и предложением природного газа. И наше расположение позволит достаточно быстро доставлять избыточные объемы природного газа, которые могут появиться у России и Азербайджана в частности, в страны, которые будут его импортировать. Думаю, что в ближайшие годы действующие контракты по импорту (трубопроводного газа - ИФ), рост производственных мощностей на собственных газовых месторождениях, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, и прежде всего, со странами Восточной Европы", - сказал Арслан.