Рост российских индексов в 2019 г. превзошел показатели ведущих мировых фондовых индикаторов

Российский рынок акций заметно вырос в 2019 году и обновил исторический максимум по индексу МосБиржи - итоги года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций заметно вырос в 2019 году и обновил исторический максимум по индексу МосБиржи благодаря как внешнему позитивному фону, сформировавшемуся за счет перехода мировых центробанков к стимулирующей "мягкой" денежно-кредитной политике, так и снижению страновых рисков для России. В частности, на второй план отошли санкционные риски, с другой стороны, сильные макроэкономические данные (положительное сальдо торгового баланса, профицитное исполнение бюджета, рост золотовалютных резервов) улучшили кредитные качества РФ.

На этом фоне заметно улучшилось и финансовое состояние компаний и банков, что в совокупности с их движением в сторону увеличения дивидендных выплат привело к тому, что дивидендная доходность ряда российских акций стала исчисляться двузначными числами, это стало дополнительным фактором повышенного интереса инвесторов к отечественному фондовому рынку, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Долларовый индекс РТС по итогам года вырос на 44,9% - до 1548,92 пункта, при этом повышение индекса МосБиржи за счет почти 13%-ного укрепления рубля к доллару было более скромным - на 28,6% (индикатор достиг 3045,87 пункта). Для сравнения, рост американских фондовых индексов за год составил 22-35%, европейские фондовые площадки прибавили в долларовом выражении 10-28%, японский Nikkei 225 вырос на 19%, гонконгский Hang Seng - на 10,2%, китайский CSI 300 - на 33,5%, австралийский S&P/ASX200 - на 19,6% (изменения пересчитаны в долларовом эквиваленте).

Лидеры роста и падения

По итогам 2019 года среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+202%), "Аптечной сети 36,6" (+142%), АФК "Система" (+91%), "Сургутнефтегаза" (+88%), "ОГК-2" (+84%), "Россетей" (+84%), "МОЭСК" (+81%), "Газпрома" (+67%), "ТГК-1" +67%), En+ (+54%), "Норникеля" (+46%), Сбербанка (+42%, "префы" подорожали также на 42%), "Яндекса" (+40%), "Мобильных Телесистем" (+39%), "Мосбиржи" (+37%), ВТБ (+36%), "ФСК ЕЭС" (+36%), "префы" "Татнефти" прибавили в цене 41%.

Вместе с тем аутсайдерами года стали акции "ФГ Будущее" (-55%), "Соллерса" (-32%), "Глобалтрак менеджмент" (-31%), "ТГК-14" (-19%), "Распадской" (-17%), GDR Ros Agro (-16%), акции ПАО "ОР" (-15%), "Мечела" (-15%), "АЛРОСА" (-14%).

Спрос на активы Em и снизившиеся санкционные риски толкали вверх акции РФ в начале года

Рынок акций РФ начал 2019 год с бодрого роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, сокращения добычи сырья странами ОПЕК+, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group. При этом индекс МосБиржи уже в январе стал обновлять свои исторические максимумы.

Мировые рынки капитала в начале года поддерживали новости о возобновлении переговоров по торговым взаимоотношениям между США и Китаем (президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут очень хорошо), а также сообщения о том, что китайское правительство готово поддержать экономику страны путем расширения масштабов снижения налогов, увеличения госрасходов, поддержки финансирования малого и среднего бизнеса, стабильности юаня и продолжения гибкой денежно-кредитной политики.

Определенную поддержку рублевым активам в конце января оказало снижение санкционных рисков после того, как OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключило "РусАл", En+ и "Евросибэнерго" из санкционного списка, где они находились с 6 апреля 2018 года. Санкции с компаний были сняты за день до полномасштабного вступления в силу. В итоге индекс МосБиржи сначала 28 января обновил исторический максимум, поднявшись выше 2502 пунктов, а затем 6 февраля индикатор вплотную подобрался к отметке 2552 пункта.

Локальная февральская коррекция

Откат рынка акций усилился 7 февраля на фоне общемировой коррекции. Снижение индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,3% стало максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов, соответственно. Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%. Кроме того, на мировых рынках возросли опасения по поводу торговых переговоров США и Китая. Главный советник президента США Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином остается долгий путь.

Вместе с тем вторая декада февраля началась с умеренного роста на новостях о повышении рейтинговым агентством Moody's странового рейтинга России до инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом. "Повышение рейтингов России отражает положительное влияние политики последних лет, направленной на укрепление и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции", - отметили аналитики Moody's. При этом "стабильный" прогноз учитывает равновесие повышательных и понижательных кредитных рисков.

Ближе к середине февраля рынок акций РФ вновь развернулся вниз и поставил новый рекорд падения индексов с начала года под давлением возросших санкционных рисков, при этом локомотивом падения выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком. Газета The Financial Times сообщила, что представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Кроме того, группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. Документ предусматривает санкции в отношении банков, которые поддерживают вмешательство во внутреннюю политику других стран, нового суверенного долга, российских СПГ-проектов за рубежом, а также в отношении олигархов.

Вместе с тем опубликованный 27 февраля на сайте Конгресса США вариант законопроекта о новых антироссийских санкциях, по мнению участников рынка, оказался не таким "жестким", как прогнозировалось. У инвесторов были опасения, что санкционная тематика может вновь вернуться на повестку дня и стать основным фактором влияния на динамику российских активов, но опубликованный законопроект снизил эти опасения, поскольку участники рынка не увидели в нем какого-то серьезного ужесточения санкционного давления.

Весенний рост рынка на локальных историях и снижении санкционного давления

Бумаги "ЛУКОЙЛа" в начале марта обновили исторические максимумы на корпоративных новостях, что вывело компанию на второе место по рыночной капитализации после Сбербанка. В частности, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) отчитался о продолжающемся процессе выкупа собственных акций с рынка, объем выкупа достиг $1,55 млрд (общий объем buyback составляет $3 млрд). Менеджмент "ЛУКОЙЛа" сообщил, что изменения, которые планируется внести в дивидендную политику НК, учтут сокращение количества бумаг, а это приведет к увеличению темпа роста размера дивиденда на акцию.

Локальный провал акций "Норникеля" на рекордных с 2008 года оборотах (более 19,05 млрд рублей) на фоне известий о продаже пакета из 1,7% бумаг ГМК компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова по цене ниже рынка был довольно быстро выкуплен, и бумаги вернулись на прежние ценовые уровни.

В середине марта рост долларового индекса РТС ускорился за счет заметного укрепления рубля, что было вызвано снижением геополитических рисков вокруг России на фоне публикации довольно "мягкого" варианта новых антироссийских санкций со стороны ЕС, США и Канады. Санкции были объявлены из-за конфликта в Керченском проливе и присоединения Крыма и ограничивались лишь расширением списка подсанкционных лиц и компаний, но не затронули ни крупные значимые для экономики компании и банки, ни отдельные сектора экономики.

Взлетели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) на новостях, что компания подписала соглашение с Tenaris о продаже IPSCO Tubulars за $1,2 млрд. Сделка совершена в рамках стратегии развития ТМК, предусматривающей, в частности, монетизацию ее международных активов.

Первую декаду апреля рынок акций РФ начал с обновления исторического максимума индекса МосБиржи за счет роста акций Сбербанка и нефтяных бумаг на фоне нефтяного ралли (котировки Brent достигли $71 за баррель). При этом мировые рынки и в целом рисковые активы поддержали заявления Трампа о том, что Федрезерву следует понизить базовую процентную ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе. Активность игроков на повышение стимулировалась также новостями об ослаблении энтузиазма Конгресса США в отношении дополнительных антироссийских санкций. Сенатор-республиканец Марко Рубио сообщил, что законопроекты, направленные на ограничение доступа российских компаний и чиновников к рынку и капиталу США, не имеют поддержки президента Трампа и достаточно вяло обсуждаются в Конгрессе.

Очередной пик роста российского рынка акций пришелся на 23 апреля, когда индекс МосБиржи в ходе торгов вплотную подходил к отметке 2600 пунктов, после этого на рынке стали преобладать коррекционные настроения на фоне забуксовавшей в подъеме нефти.

Индекс МосБиржи обновил максимум благодаря выстрелившему "Газпрому" и дивидентным историям

Начало мая было не совсем благоприятным для российского рынка акций - котировки большинства бумаг снизились на фоне вернувшихся опасений торговых войн. Так, мировые рынки рухнули 6 мая после заявлений президента США Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. В итоге с 10 мая в США вступило в силу повышение с 10% до 25% пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось. Также Трамп объявил, что стартовал процесс введения 25%-ных пошлин для оставшихся товаров китайского экспорта объемом $325 млрд.

Советник Трампа по экономическим вопросам Кадлоу заявил 12 мая, что дальнейших переговоров между представителями США и Китая не запланировано, однако не исключил возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в конце июня.

Вместе с тем рынок акций РФ смог отскочить 14 мая благодаря улучшению внешней конъюнктуры, а также раллировавшим рекордными темпами с ноября 2008 года бумагам "Газпрома" (+16,4%) на новостях о планах почти двукратного увеличения дивидендов концерна за 2018 год (до 16,61 рубля на акцию после выплат 8,04 рубля за 2017 год). В итоге компания смогла выйти на второе место по рыночной капитализации на российском фондовом рынке после Сбербанка. Позитивом для внешних рынков стали новости, что США намерены на 6 месяцев отложить решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства.

С наступлением лета рынок акций РФ продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома" и Сбербанка, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, закрепившись выше отметки 2700 пунктов, индекс РТС превысил 1325 пунктов. При этом основными покупателями выступали внутренние инвесторы, в то время как нерезиденты продолжили выводить средства с рынка. Акции "Газпрома" в первый же торговый день июня обновили ценовой пик и максимум объема торгов с 2008 года, в результате чего компания вышла на первое место по уровню рыночной капитализации, обогнав Сбербанк.

Банк России 14 июня ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 7,5% годовых) и дал сигнал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в этом году. Индекс МосБиржи 20 июня вновь обновил исторический максимум на фоне общемирового ралли на сигналах от Федрезерва США о вероятном скором смягчении монетарной политики. Американский ЦБ не стал менять ставку по итогам июньского заседания, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Реакция рынка на итоги встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 оказалась нейтральной, так как никаких важных решений принято не было. Было объявлено, что лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Как сообщил американский Белый дом, президенты обсудили текущее состояние двухсторонних отношений между странами и согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира.

Летняя коррекция на дивидентных отсечках

Индекс МосБиржи 4 июля обновил свой исторический максимум четвертые торги подряд на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие пик с августа 2008 года и разогревшие капитализацию компании выше 6 трлн рублей. Пик роста рынка пришелся на начало торгов 5 июля, когда индекс МосБиржи поднимался в район 2850 пунктов, после чего рынок перешел в стадию коррекции.

Снижению российских акций способствовали также вернувшиеся опасения введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Кроме того, во второй половине июля падение рынка усилили дивидендные отсечки в бумагах "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Транснефти". Дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" за 2018 год на момент отсечки (16 июля) составляла порядка 18,2%. За четыре торговых сессии после дивидендной отсечки бумаги компании в общей сложности потеряли в цене более 25%.

Пик падения рынка акций РФ пришелся на начало торгов 25 июля на фоне заметного снижения акций "Газпрома" на новостях о продаже 2,9%-ного пакета квазиказначейских акций. Но довольно быстро бумаги газовой компании перешли от снижения к бурному росту, потащив за собой вверх и весь рынок, в результате чего индекс МосБиржи превысил отметку 2700 пунктов. По итогам дня акции "Газпрома" подорожали на 3,3%.

Газпромбанк собирал заявки на покупку 2,93% акций "Газпрома" (693 млн 627 тыс. 848 штук) с баланса "дочек" монополии - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited. В итоге "дочки" "Газпрома" получили заявки на общую сумму 198,894 млрд рублей. При этом цена размещения была установлена в размере 200,5 рубля за штуку, что было заметно ниже уровней вторичного рынка. Однако несмотря на такую низкую цену размещения квазиказначейских акций, бумаги "Газпрома" активно росли в течение нескольких дней подряд и 31 июля достигали уровня 239,64 рубля, закрыв тем самым "дивидендный гэп", зафиксированный двумя неделями ранее.

Рынок акций РФ начал первую полноценную неделю августа со снижения на фоне общемирового отката из-за эскалации торгового противостояния США и Китая, однако снижение оказалось неглубоким благодаря новостям об относительно "мягком" характере новых антироссийских санкциях США. Новые санкции США против РФ запретили американским банкам любое участие на первичном рынке суверенных евробондов РФ и валютное кредитование российского правительства. Однако они не затронули госкомпании, вторичный рынок валютного суверенного долга, а также сектор рублевых облигаций (ОФЗ).

Новый виток роста

Во второй половине августа коррекция завершилась, и инициатива на рынке вновь перешла к игрокам на повышение, благодаря в том числе повышению рейтинговым агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень (до уровня "BBB") со "стабильным" прогнозом. "Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечалось в сообщении агентства. Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с санкционными рисками.

В начале сентября инвесторов порадовали акции "Сургутнефтегаза", заметно выросшие на новостях о создании дочерней структуры - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Это спровоцировало у участников рынка ожидания, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) может начать инвестировать свои финансовые накопления в рынок акций или даже объявить о выкупе собственных бумаг с рынка.

Мировые рынки поддержали новости о том, что Дональд Трамп в качестве жеста доброй воли принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября в связи с тем, что КНР 1 октября будет отмечать свое 70-летие. ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября объемом 20 млрд евро в месяц.

Федрезерв США ожидаемо снизил в сентябре ставку на 0,25 процентного пункта (до 1,75-2% годовых); глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может снизить ставку еще сильнее в случае реализации существующих рисков для экономики.

После локальной коррекции в середине октября рынок акций РФ нашел в себе силы для возобновления роста как благодаря внешним позитивным новостях, так и внутренним историям. Президент США Трамп объявил о скором заключении "очень значительной сделки" с КНР. В свою очередь Федеральная резервная система заявила, что с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц, выкуп продлится как минимум до конца второго квартала 2020 года.

Оптимизм на российском фондовом рынке был омрачен обвалом акций "Яндекса" (-18,4%) на рекордных оборотах (более 11,896 млрд рублей), произошедшим 11 октября на сообщениях о начале обсуждения в Госдуме РФ законопроекта, предлагающего ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Чуть позже акции компании смогут не только отыграть данное падение, но и обновят исторические максимумы.

Акции "Сургутнефтегаза" за три дня (23-25 октября) взлетели почти на 30%, обновив максимумы с мая 2006 года, при достаточно высоких объемах торгов. Причем рост шел без новостей, а только на различных слухах, касающихся, прежде всего, возможного инвестирования компанией своей "денежной кубышки". В последствие, когда практически все бродившие по рынку слухи были официально опровергнуты, акции компании лишь немного скорректировались вниз.

В конце октября локомотивом российского фондового рынка вновь выступили акции "Газпрома", прибавившие за полторы недели 17% в стоимости и укрепившие тем самым свое лидерство по уровню капитализации на отечественном рынке. При этом бумаги компании достигли максимальных уровней с августа 2008 года. Благодаря высокой доле бумаг газовой компании в индексе МосБиржи индикатор в очередной раз обновил исторический максимум.

Акции "Газпрома" ускорили рост на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", о чем сообщило управление информации концерна. Кроме того, поддержку бумагам "Газпрома" оказали сообщения о том, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Пик роста российского рынка акций пришелся на 7 ноября, когда индекс МосБиржи локально превышал отметку 3008 пунктов, а индекс РТС приближался к уровню 1488 пунктов. Вместе с тем в конце первой декады ноября по мировым рынкам прокатилась волна фиксации прибыли из-за противоречивых сигналов относительно торговых переговоров США и Китая.

Но коррекция российского рынка была недолгой, и уже в третьей декаде ноября инициатива на рынке вновь перешла к покупателям. Раллировали бумаги "Яндекса" на новостях о проведении buyback на сумму до $300 млн и введения в структуру управления "Фонда общественных интересов", который будет согласовывать сделки по консолидации 10% акций компании в одних руках. Также заметно выросли бумаги "Газпрома" на сообщениях о продаже второго пакета казначейских акций. "Газпром" выставил на продажу 3,59% казначейских акций (850,59 млн штук). Пакет в итоге был продан с дисконтом к рынку в 13%: цена размещения составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей).

Основными позитивными факторами декабря как для российского, так и для мировых фондовых рынков стало, с одной стороны, решение стран ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2020 года, а с другой стороны - согласование первой фазы торговой сделки между США и Китаем. При этом Соединенные Штаты отказались от введения с 15 декабря дополнительных пошлин на товары из КНР и одновременно согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина. Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран (Трамп ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР "довольно скоро" достигнет $50 млрд в год).