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В Кремле предложили не обсуждать "апокалиптические сценарии" в переговорах с Белоруссией

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, но не стоит преувеличивать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января.

Пресс-секретарь напомнил, что накануне у президентов России и Белоруссии была обстоятельная беседа по телефону, в ходе которой обсуждались вопросы интеграции, а также газовые и нефтяные дела.

31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа. Текущая цена поставок составляет $127 за тысячу кубометров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до $152 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Reuter со ссылкой на источники сообщило, что экспорт российской нефти с 1 января 2020 года из России в Белоруссию может быть приостановлен. По словам источника, российские нефтяные компании не подали заявки на экспорт нефти в Белоруссию из-за отсутствия условий поставок, компании перенаправляют объемы в порты и на внутренний рынок.

Дмитрий Песков Белоруссия

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