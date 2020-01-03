Белорусские НПЗ сообщили о прекращении поставок нефти из России

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область), констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил "Интерфаксу" представитель НПЗ.

Представитель другого завода также заявил, что ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря не изменилась, контрактов на поставку нефти нет.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Одновременно он распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Белоруссию на 2,2% до 17,6 млн тонн.