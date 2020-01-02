В Киеве задумались о новой программе макрофинансовой помощи от ЕС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не исключает договоренностей с Европейским Союзом (ЕС) о пятой программе макрофинансовой помощи.

"Я очень надеюсь, что у нас будет ломиться бюджет от денег, и нам не понадобится ни макрофинансовая помощь ЕС, ни помощь МВФ (Международного валютного фонда - ИФ). Но я бы не исключал, что нам понадобится пятый транш для поддержания макрофинансовой стабильности, потому что 2020 будет очень тяжелый", - заявил Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем вице-премьер призвал решать проблемы "по мере их наступления". "То есть, получим транш по четвертой программе, далее будем смотреть, как мы будем проходить через 2020 год, и будем думать о пятой программе макрофинансовой помощи", - сказал вице-премьер.

Что касается выделения второго транша макрофинансовой помощи по четвертой программе, то Кулеба отметил, что формально для этого все требования выполнены. "Единственное, что макрофин ЕС находится в определенном контексте отношений Украины с Международным валютным фондом, успешного завершения наших переговоров с МВФ", - пояснил он.

На уточняющий вопрос, можно ли ожидать транш от ЕС до завершения всех переговоров и заключения соглашения с МВФ, Кулеба ответил, что пока не будет это комментировать. "Я сохраню здесь определенную тактическую паузу в ответе, потому что это деликатный момент в переговорах. Потому что, знаете, когда речь идет о МВФ, то действует известное американское правило: все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Я не хочу, чтобы что-то было использовано против нас, потому что мы сейчас действительно много делаем, чтобы все было хорошо и с МВФ, и с ЕС", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну 2019 года, однако на тот период Украина не выполнила ряд обязательств.

12 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласовали необходимые условия для скорейшего выделения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро.