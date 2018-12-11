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ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Европейский Союз передаст Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи EС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение транша и поблагодарил европейских партнеров за поддержку в проведении реформ на Украине.

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ", - написал Порошенко в своем фейсбуке.

30 ноября 2018 года Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, поскольку Киев выполнил условия, необходимые для получения этой выплаты.

В Еврокомиссии сообщили, что благодаря первому траншу общая сумма макрофинансовой помощи Украине достигла 3,3 млрд евро.

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Теги: ЕС, Украина

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